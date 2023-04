Det kan i værste fald ende med fyring og politianmeldelse, hvis en læge uden nogen faglig begrundelse har kigget på en persons patientjournal.

Det oplyser Ayo Næsborg-Andersen, der er lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, efter det onsdag aften er kommet frem, at flere medarbejdere i Region Hovedstaden og Region Sjælland er blevet hjemsendt for at have kigget i en patientjournal tilhørende 13-årige Filippa.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falster Politi var Filippa udsat for alvorlige overgreb i weekenden, inden hun søndag blev fundet af politiet og bragt til undersøgelse på Rigshospitalet.

Efterfølgende er der tilsyneladende foretaget flere opslag i hendes patientjournal af ansatte i regionerne, og de er derfor sendt hjem.

»Normalt er det kun dem, der rent faktisk har med en patient at gøre, der har faglig grund til at logge ind på personens patientjournal. Problemet er, at det er svært på forhånd helt præcis at definere, hvem der har faglig begrundelse til at se på en persons patientjournal,« siger Ayo Næsborg-Andersen og tilføjer:

»Der kan for eksempel være folk, der har bagvagt, der bliver kaldt ind for at konsultere, så i praksis er det svært at lave den her helt skarpe opdeling af, hvem der må gå ind i en patientjournal.«

De ansatte er hjemsendt, mens det netop undersøges, om der var faglig begrundelse for opslagene, lyder det i den pressemeddelelse, som Region Hovedstaden har sendt ud.

Hvem de ansatte er, og hvor de arbejder, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

Rigshospitalets direktør Rasmus Møgelvang beklager på hospitalernes vegne og siger, at han har aftalt med pigens mor, at regionerne orienterer offentligheden om sagen.

»Vi har alle været dybt berørt over den her sag, men jeg blev virkelig både rystet og ulykkelig over, hvis der er nogle af vores medarbejdere, der ikke har kunnet styre deres nysgerrighed og har snaget i en journal, der ikke bare handler om et barn, men et barn, der har været udsat for en forfærdelig forbrydelse. Det er i mine øjne skærpende omstændigheder,« siger han i pressemeddelelsen.

Det er ikke helt usædvanligt, at ansatte i sundhedsvæsenet går ind og kigger i patientjournaler, de ikke har nogen faglig begrundelse til at kigge i.

Sidste år kunne B.T. fortælle, at der fra 2018 til februar 2022 som minimum havde været 896 uberettigede opslag i danskernes patientjournaler eller i Fælles Medicinkort.

Kun Region Midtjylland og Region Nordjylland kunne oplyse om konsekvenserne for de pågældende medarbejdere.

Langt størstedelen i de to regioner slap med tjenestelige samtaler, mens kun to fik en politianmeldelse.

Det har ikke været fremme, hvad politianmeldelserne er endt med, men ifølge Ugeskrift for Læger var bødestraffen i 2015 på 3.000 til 5.000 kroner.

I pressemeddelelsen onsdag aften lufter Rigshospitalets direktør muligheden for, at de pågældende medarbejdere kan blive fyret.

»Jeg kan ikke udtale mig om de konkrete ansættelsesretlige konsekvenser for de enkelte medarbejdere, men med de skærpende omstændigheder i den konkrete sag, så betyder det, at alle ansættelsesretlige konsekvenser – herunder afskedigelse – er i spil,« siger direktøren og tilføjer, at det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om medarbejderne skal politianmeldes.

