Blev Maria From Jakobsen fra Frederikssund myrdet af en gerningsmand, der bagefter har skilt sig af med hendes lig ved at opløse det med stærkt ætsende væsker?

Det er tilsyneladende politiets mistanke i gåden om den 43-årige psykologs sporløse forsvinden.

Forleden blev en 44-årig mand anholdt og varetægtsfængslet i sagen, selv om han nægtede sig skyldig.

Det skete ved et hemmeligt retsmøde for lukkede døre ved Retten i Hillerød, men som B.T. bagefter kunne afsløre, spillede det udtrykkeligt en rolle for dommerens beslutning om at varetægtsfængsle den sigtede, at der hos ham er fundet både kaustisk soda og saltsyre i ikke ubetydelige mængder.

Samtidig afslørede grundlovsforhøret, at politiet tilsyneladende har kunnet konstatere, at den 44-årige i tiden efter Marias forsvinden har søgt på nettet om emner som olietønder, havdybder og rensemidler.

Men faktisk er det ikke helt ligetil at få et lig til at forsvinde ved at opløse det i stærk kemi. Det siger retskemiker Martin Worm-Leonhard på Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet til B.T.

»Der har været masser af eksempler på gerningsmænd, der troede, at de kunne opløse konen i badekarret og skylle liget ud med badevandet, men så vidt vi ved, er det aldrig rigtig lykkedes, uden at man har kunnet finde et eller andet spor. Om det så bare har været fedt, sæbe eller hårrester i afløbet, knoglestumper eller sådan noget.«

»Det er ikke noget, man som lægmand bare kan kaste sig ud i og klare i en murerbalje i løbet af en weekend. Efter sigende er det faktisk utroligt svært at opløse alle dele af et menneske,« siger retskemikeren.

Politiets teknikere ved sommerhuset nær Nykøbing Sjælland. Foto: presse-fotos.dk

»Jeg har aldrig været med til hverken at opløse en menneskekrop eller efterforske, at det er sket. Men jeg ved en lille smule om kemien i det, og jeg har også læst noget videnskabelig litteratur om det,« forklarer han.

»Man kan i princippet godt forarbejde et lig og nedbryde det delvist, men der er meget få kemiske forbindelser eller opløsninger, der vil være i stand til at forårsage en fuldstændig opløsning af et lig, hvor der ikke bliver efterladt noget som helst,« siger retskemikeren.

Også den afdødes dna vil det være svært at sløre fuldstændig.

»Hvis dna kommer i direkte kontakt med eksempelvis koncentreret saltsyre eller afløbsrens, så tror jeg måske ikke, at dna'en vil overleve. Men det kan godt være indesluttet i en lille vævsklump, i celler eller måske især inde i knoglevævet, hvor det kan ligge i beskyttelse. Så jeg vil bestemt ikke udelukke, at der kan blive bevaret dna,« siger Martin Worm-Leonhard.

I jagten på at få opklaret omstændighederne ved Maria From Jakobsens forsvinden, har Nordsjællands Politi med hjælp fra kriminalteknikere blandt andet endevendt hendes bopæl på Nialsvej i Frederikssund, ligesom et sommerhus ved Nykøbing Sjælland er blevet minutiøst gennemsøgt.