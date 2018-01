Ovenfor kan du se, hvorfor du skal holde til højre på motorvejen

Forleden gennemførte Midt- og Vestsjællands Politi en hastighedskontrol på Vestmotorvejen, hvor en enkelt bilist blev målt til at køre svimlende 176 km/t.

To andre blev målt til 154 km/t på strækningen ved Køge, hvor den tilladte hastighed er 110 km/t.

I alt var det dog kun 148 af de i alt 2.607 forbikørende biler, der kørte for stærkt - og det er værd at bemærke, mener Jesper Sølund, der er dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik.

»Det tal er som sådan ikke alarmerende. Men det er selvfølgelig alarmerende, når man ser nogle idioter, som kører så meget for stærkt, som politiet målte her,« siger han.

Det er nemlig stadig sådan, at fart er den helt store synder i ulykkesstatistikkerne. Sammen med uopmærksomhed.

»Sådan er det uanset hvordan vi drejer det hver gang, der kommer en ny rapport fra Havarikommissionen eller Vejdirektoratet.«

Men man behøver ikke køre virkelig stærkt for at være uheldig. I seks ud af ti ulykker kører den involverede bilist nemlig 'kun' 20 km/t stærkere end det tilladte. Derfor giver det ifølge Rådet for Sikker Trafik stadig god mening, at der er strækninger, hvor den tilladte hastighed er 110 km/t.

Vanvidsbilisterne fylder dog ikke så meget længere.

»Det går bedre med trafiksikkerheden i Danmark, fordi folk generelt er blevet bedre til at køre langsommere. Samtidig er der en reel risiko for at blive taget, og det er noget af det, vi ved, virker. Hastighedskontrol er et langt mere effektivt redskab end hårdere sanktioner. Derfor er det kun godt, at politiet er til stede på vejene med fotovognene,« siger Jesper Sølund.

Politiet udstedte i 2016 fartbøder for 701 millioner kroner.

