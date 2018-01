Ifølge anklagemyndigheden blev Kim Wall bundet og mishandlet, inden hun blev dræbt og parteret af Peter Madsen, som havde forberedt gerningen på forhånd.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen mod Peter Madsen, som pressen og offentligheden fik indsigt i tirsdag.

Peter Madsen nægter sig skyldig i seksuelt overgreb og drab, men har erkendt at have parteret Kim Walls lig, efter at hun ifølge hans forklaring døde ved et uheld i ubåden.

Allerede sidste uge blev hoveddele af tiltalen offentliggjort, men af anklageskriftet fremgår der detaljer, som at Peter Madsen ifølge politiet blandt andet havde forberedt drabet ved at medbringe "sav, kniv, tilspidsede skruetrækkere, stropper, strips og rør". Herefter blev hun ifølge tiltalen bundet "ved hovedet, på arme og ben", inden han mishandlede hende "ved at slå hende, stak og snittede i hende og dræbte hende", som det er formuleret i anklageskriftet.

Ifølge tidligere kriminalkommissær ved Rigspolitiets Rejsehold Jan Jarlbæk viser detaljerne i anklageskriftet, at politiet står med en rigtig god sag.

»Det første, der springer i øjnene for mig, er, at politiet har en rigtig god sag. De har tilsyneladende gode tekniske undersøgelser at læne sig op ad. Du skal sandsynliggøre, at han var i nærheden, og det er ikke svært. Så skal du bevise, der er begået et drab, og det er heller ikke et problem for dem, så de står med en god sag,« siger Jan Jarlbæk og henviser blandt andet til de ting, Peter Madsen ifølge anklageskriftet har medbragt på ubåden, som sav, kniv, strips og rør.

»Det slår mig, at man specifikt nævner noget udstyr, han har haft med. Peter Madsen skal jo forklare, hvorfor han har de ting med. Men hvis de rør har været anvendt til at tynge en torso ned, så er der en alvorlig sandsynlighed for, at der er tale om et planlgt drab,« vurderer Jan Jarlbæk.

Den tidligere kriminalkommissær mener også, at anklagemyndighedens anmodning om en livstidsdom eller forvaring til Peter Madsen vidner om, at man står med en stærk sag.

»Du har altid en subsidiær straf at læne dig op ad, og jeg hæfter mig ved hårdheden af den i det her tilfælde. At få en forvaringsdom er ikke noget, man bare klapper i hænderne af. Det siger noget om alvoren af denne sag og den måde, anklagemyndigheden opfatter det på. Jeg tror ikke, man ville gå efter så hård straf i begge tilfælde, hvis man ikke havde en god sag,« siger Jan Jarlbæk, der mener, at politiet ville have bedt om et tidsbestemt straf som den ene mulighed, hvis sagen havde været svagere.

Den tidligere kriminalkommissær mener, at poltiet har gjort »et formidabelt stykke arbejde« med sagen.

»Det er mange elementer, der skal samles som et puslespil, men de har været rigtig gode til at holde snuden i sporet. Den tekniske undersøgelse, der skal finde sted i en ubåd, kræver dygtige teknikere og efterforskere til at se og forstå, hvad der er foregået. Derudover skal de se på de ransagninger, der har været og holde det sammen med hans forklaring. Samlet set har de været gode til at få bygget den her sag op over kort tid,« siger Jan Jarlbæk.

Peter Madsen har tidligere forklaret, at Kim Wall var blevet ramt i hovedet af en tung luge og var død. Senere forklarede han, at journalisten var blevet forgiftet af kuliltedampe i ubåden.

Retssagen mod Peter Madsen begynder 8. marts i Københavns Byret, og der forventes dom 25. april.