Hvis du på de sociale medier eller andre steder på nettet har delt navnet på den sigtede i Filippa-sagen eller andre oplysninger, som kan bruges til at identificere ham, så bør du straks slette det.

Sådan lyder den klokkeklare opfordring fra Sten Schaumburg-Müller, professor på Juridisk Institut hos SDU.

Årsagen til den opfordring er, at der mandag i retten er nedlagt navneforbud i den meget medieomtalte sag om voldtægt og frihedsberøvelse af en 13-årig pige i nærheden af Slagelse lørdag og søndag.

Det er nemlig derfor en forbrydelse at dele de pågældende oplysninger, og bryder man det, risikerer man at blive straffet.

»Det er mit indtryk, at der stadig hersker en slags wild west-stemning på sociale medier, og et indtryk af, at ingen regler gælder. Men det er forkert. Der gælder de samme regler som alle andre steder,« siger Sten Schaumburg-Müller til B.T.

Han forklarer, at brud på navneforbuddet anses som værende en alvorlig forseelse, og han bruger en højesteretsdom fra 2019 som eksempel på, hvilket niveau straffen typisk ligger i.

Ved den lejlighed, forklarer han, blev en tiltalt således idømt bøde på 25.000 kroner for at have brudt et navneforbud i en anden sag.

Politiet arbejdede søndag intenst på en adresse ved Korsør. Den 13-årige pige blev fundet efter mere end et døgns frihedsberøvelse.

»Navneforbuddet er en afbalancering af interesser. Selvfølgelig skal resten af samfundet have mulighed for at følge med i, hvad der foregår i retssystemet,« siger Sten Schaumburg-Müller.

»Men her er vi på et tidligt stadie, så vi kan endnu ikke være helt sikre på detaljerne i sagen,« siger han.

»Lige nu handler det om at beskytte en potentielt uskyldig person. Det er et godt retsstatsligt princip, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist,« forklarer Sten Schaumburg-Müller desuden.

Det har ikke været muligt for B.T. at nå Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag eftermiddag for en kommentar til, om man har tænkt sig at forfølge mulige brud på navneforbud i sagen på sociale medier.

