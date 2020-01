Det kan ende i en ny bandekonflikt, efter Københavns Byret fredag forbød bandegrupperingen Loyal To Familia, LTF.

Sådan lyder vurderingen fra Line Lerche Mørck, der er professor i forebyggelse af bandeinvolvering ved DPU, Aarhus Universitet.

»Når man ulovliggør en gruppe som LTF og begynder at stresse gruppen mere end andre grupper, så kan man godt forestille sig, at det kan skabe en slags borderjumping, hvor medlemmer hopper til andre grupperinger,« siger hun og fortsætter:

»Og vi ved, at når det sker, så skaber det konflikt i miljøet, der kan medføre, at de skyder på hinanden. Det rammer ikke bare internt, men det skaber også utryghed i gaderne, og det kan godt bekymre mig.«

Retten fastslår i fredagens dom, at banden ligner en forening.

Blandt andet blev der under en ransagning fundet et organisationsdiagram. Også fundet af 109 læderveste hos en jysk broderivirksomhed indgår i begrundelsen. Vestene skulle bruges af bandemedlemmer.

Samtidig er der undervejs i sagen også blevet fremlagt et regelsæt for banden, som der er blevet fundet i forbindelse med en ransagning.

Af regelsættet fremgik det, at der eksisterer en række regler for gældende medlemmer, herunder regulerende adfærd i forhold til politiet, kontingentbetaling, påklædning og indordning i hierarkiet, forklarede dommer Jens Stausbøll, da han fredag læste præmissen op for dommen.

Hvis ikke man efterlevede reglerne, ville det medføre konsekvenser.

Vil få en effekt på andre

Hos Rigspolitiets er man overbevist om, at forbuddet mod LTF formentlig også vil have en effekt hos andre bande- og rockergrupperinger.

Søren Enevoldsen, vicepolitiinspektør hos National Efterforskningscenter, fortæller til B.T., at man allerede nu har set mindre »konfliktsøgende adfærd« hos andre grupperinger.

»Det er vores vurdering, at den her dom vil have en præventiv effekt over for de etablerede bander. Helt generelt har vi allerede nu set mindre af den her konfliktsøgende adfærd, som LTF benyttede sig meget af,« siger han.

Med dommen forventer Søren Enevoldsen desuden, at man kommer til at fjerne LTF helt og holdent fra gademiljøet.

»Vi kommer ikke til at se manifestationer, påklædning med logoer eller tatoveringer overhovedet,« lyder det videre fra Søren Enevoldsen, der samtidig understreger, at man fortsat vil lægge tryk på banderne.

Antallet af LTF-medlemmer er i dag uvist, men ifølge Rigspolitiet var der i 2017 godt 225 medlemmer, mens det tal i 2019 var faldet til 94 medlemmer.

Det var i september 2018, at Københavns Politi udstedte et midlertidigt forbud mod LTF. Samtidig blev sagen om et forbud indbragt for retten.

Forinden havde daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) bedt landets øverste anklager om at undersøge muligheden for et forbud. Det skete som reaktion på en række skyderier, hvor flere blev dræbt eller såret.

Advokat Michael Juul Eriksen oplyste efter dagens domsafsigelse, at man har valgt at anke dommen.