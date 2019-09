Det er svært at dæmme op for den type momssvindel, der kan have foret jihadisters lommer, vurderer ekspert.

Hvis jihadister gennem stråmænd vil bedrive momssvindel i Danmark, så vil det være svært at dæmme op for for myndighederne.

Det vurderer Lars Krull, der er ekspert i hvidvask og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

- Det er svært at dæmme op for. Du og jeg lever heldigvis i et tillidssamfund, og vi skal jo have tillid til, at vi afregner det, vi skal og kan, siger han og tilføjer:

- Det store problem er, at enhver, som driver momspligtig virksomhed kan blive momsregistreret og få lov til at oparbejde gæld til det offentlige, uanset hvor vedkommende strammer fra.

Dagbladet Information og Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, kunne tirsdag berette, at en gruppe syrienkrigere og terrordømte de seneste år har været involveret i en række sager om momssvindel for et stort millionbeløb.

To af mændene er jihadister med forbindelse til al-Qaeda og Islamisk Stat.

Selv om ingen ved, hvor op mod 800 millioner kroner i ubetalt moms er forsvundet hen, så frygter Lars Krull, at en stor del af dem kan være gået til terrorfinansiering.

Og hvis andre hellige krigere skulle få den samme idé, så vil det ifølge eksperten være svært at gøre noget ved.

Det skyldes, at gerningsmændene - eller stråmænd - forlader landet, inden momsregningen skal betales.

- Forskellen er, at hvis du snyder, så har du ingen steder at flytte hen. Men de her mennesker har et andet sted at tage hen, så man kan sige, at vores tillidsfulde system bliver misbrugt.

Lars Krull, der har fulgt sagen, forklarer, at svindlen blandt andet er foregået ved, at stråmænd har oprettet virksomhed i Danmark.

Dernæst har de importeret varer - eksempelvis kyllingekød - til Danmark uden moms. Så bliver varerne solgt videre til en dansk kunde, der bliver opkrævet momsen.

Men importøren betaler aldrig sin momsregning, da de ansvarlige direktører er væk, når myndighederne sender opkrævningen.

- Det er en åben dør, der minder meget om det, vi har set i sagen om udbytteskat, og vi har ikke rigtig noget forsvar imod det, siger Lars Krull.

/ritzau/