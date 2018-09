Københavns Politi har nedlagt et midlertidig forbud mod bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF), men det vil formentlig ikke have den store effekt, vurderer bandeforsker.

»Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at LTF skulle ophøre, fordi medlemmerne ikke længere må bære LTF-relaterede symboler.«

Ordene kommer fra Line Lerche Mørck, der er professor i forebyggelse af bandeinvolvering ved DPU, Aarhus Universitet, efter Rigsadvokaten tirsdag gav bemyndigelse til et landsdækkende forbud mod banden LTF.

Forbuddet gør det blandt andet strafbart at anvende LTF's kendetegn i det offentlige rum i form af eksempelvis trøjer, kasketter eller lignende.

Fakta Fakta: Hvem er Loyal To Familia? Loyal to Familia (LTF) blev dannet i 2012 i København som en udløber af den tidligere Blågårds Plads-bande.

Bandens logo er et dødningehoved og to pistoler.

Loyal to Familia spillede sidste sommer en stor rolle i bandekonflikten i København, der resulterede i adskillige skudepisoder forskellige steder i hovedstadsområdet.

Gruppen lå ifølge politiet sidste sommer i konflikt med flere grupperinger fra blandt andet Mjølnerparken og Nordvestkvarteret.

Banden består primært af indvandrere, men der er også etniske danskere i gruppen. Den har afdelinger flere steder i landet.

Sidste år forsøgte LTF ligeledes at få fodfæste i Aarhus. Det afstedkom, at politiet indførte en visitationszone i byens vestlige udkant.

Også i Malmø og Helsingborg i Sverige har LTF forsøgt at etablere sig.

Adskillige LTF-medlemmer afsoner i disse år fængselsstraffe eller sidder varetægtsfængslet for personfarlig kriminalitet.

Lederen er den pakistanskfødte Shuaib Khan. Han er blandt andet idømt fængsel i otte år for dødsvold mod William Lennon Davis i Aalborg i 2007.

I 2013 forklarede han, at 'vi er et broderskab'. Kilder: Jyllands-Posten, Ekstra Bladet, Politiken, Ritzau.

Med forbuddet mener politiet, at man har fået endnu et redskab i kampen mod banden, men ifølge Line Lerche Mørck kan banden sagtens leve videre uden symbolerne.

»Man har set andre organisationer leve videre på trods af forbud, og LTF opstod jo i starten som gadegrupperinger omkring Blågårds Plads på Nørrebro, der havde eksisteret uden nogen former for symboler. Så det er svært at sige, om det ender med at gøre nogen forskel,« siger Line Lerche Mørck og fortsætter:

»Jeg kan være bekymret for, at det kan være med til at kriminalisere nogle unge stik-i-rend-drenge, der således ender i fængselssystemet med nogle af de hårdkogte kriminelle.«

Ifølge Københavns Politi har man valgt at nedlægge forbuddet, fordi man har vurderet, at LTF er en forening, der har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud. En overtrædelse af forbuddet kan medføre op til to års fængsel.

Må ikke opholde sig i det offentlige rum

Tidligere har man set LTF-medlemmer møde talstærkt op ved Københavns Byret i forbindelse med en retssag mod bandens leder, Shuaib Khan, men det vil man ifølge politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter Michael Kjeldgaard også slå hårdt ned på fremover.

»Der er også mulighed for, at hvis man opholder sig i bestemte områder, og man der forsøger at intimidere, at man vil give et forbud mod at opholde sig i området. Det vil politiet håndhæve meget kontant,« lød det, inden han tilføjede, at forbuddet ikke gør det lettere for andre rocker- og bandegrupperinger.

»Føler man sig fristet til at fiske i rørte vande, vil jeg gerne advare mod det. Hvis man tror, at man får frit spil, tager men fejl.«

Forbuddet mod LTF kommer, bare en måned før den første af i alt to store sager mod bandens medlemmer skal for retten.

I oktober starter en sag mod 14 personer med tråde til banden ved Retten i Roskilde.

Her er de tiltalt for flere forhold om henholdsvis grov narkotikaforbrydelse, afpresning, vold og våbenbesiddelse, hovedsageligt begået i Køge-området.

Den anden sag vedrører 15 personer, der ligeledes skulle have tilknytning til LTF. De er tiltalt for at have forsøgt at dræbe seks personer fra bandegrupperingen Brothas.

Forbuddet mod LTF er gældende, indtil domstolene har taget stilling til bandens endelige opløsning.