Sociale medier spillede en rolle, da elev fik fødselsdagstæsk, vurderer tidligere formand for Børnerådet.

En nu offentliggjort video viser en 16-årig elev på Roskilde Katedralskole, der i et bizart fødselsdagsritual, bliver slået, sparket og trampet på i 16 sekunder. Det skriver Roskilde Dagblad søndag.

Professor emeritus i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet Per Schultz Jørgensen har ikke set videoen, men mener at det at filme ritualet med henblik på at dele det på nettet er sigende:

- Der er nok tale om et kæmpestort behov for at profilere sig på de sociale medier. Derfor er man i stand til at gå langt ud over grænsen for anstændighed og ordentlighed, når man kan udstille en så grov, nedværdigende adfærd på de sociale medier, siger han.

Videoen af voldsepisoden er siden blevet offentliggjort på BT's hjemmeside. Ifølge Roskilde Dagblad er 10 elever blevet bortvist og politianmeldt i kølvandet på episoden.

/ritzau/