To svenskere er tirsdag blevet sigtet i forbindelse med eksplosionen ved Skattestyrelsen i København.

Men hvem er det, der står bag eksplosionen, og hvorfor gik de efter Skattestyrelsen? Det har en svensk ekspert et bud på.

»Vi har haft en del lignende eksplosioner i det sydlige Sverige, som der er mistanke om, at organiserede kriminelle bander står bag. Det kunne også være tilfældet i København,« siger Manne Gerell til B.T.

Han er lektor ved Malmø Universitet og forsker blandt andet i kriminelle miljøer i Sverige – herunder de mange eksplosioner, som har ramt især den sydlige del af landet den seneste tid.

Manne Gerell understreger, at han udtaler sig overordnet om bombesagen, som han ikke kender i detaljer.

Ikke desto mindre påpeger han et interessant fællestræk mellem eksplosionerne i Sverige og den ved Skattestyrelsen.

»Eksplosionerne i Sverige er sket ved tomme bygninger, så hensigten har ikke været at dræbe, men at sende et signal,« siger Manne Gerell.

Skattestyrelsens bygning ved Nordhavn Station fik store skader, da en bombe sprængte 6. august ved 22.15-tiden, men ingen kom alvorligt til skade. Politiet har oplyst, at sprængstoffet lå 60 centimeter fra selve indgangspartiet.

Oprydningsarbejdet efter eksplosion ved Skattestyrelsen i København, onsdag den 7. august 2019.

Det var chefpolitiinspektør fra Københavns Politi Jørgen Bergen Skov, som på et pressemøde onsdag kunne afsløre, at politiet har fået et gennembrud i bombesagen.

En 22-årig svensker er blevet pågrebet og skal nu udleveres til Danmark, mens en 23-årig er internationalt efterlyst.

»Begge er mistænkt for at være gerningsmændene bag sprængningen ved Skattestyrelsen,« siger Jørgen Bergen Skov.

Den 22-årige svensker blev ifølge den svenske avis Kvällsposten anholdt tirsdag aften ved 22-tiden. Han er ikke tidligere straffet i Sverige.

»Vi har i nat også ransaget flere adresser i Sverige. Her har vi beslaglagt det, vi formoder er den bil, der er brugt af gerningsmændene,« siger Jørgen Bergen Skov, som ikke ønsker at oplyse, hvad der bragte politiet på sporet af de to svenskere af hensyn til den videre efterforskning.

Alene i Malmø har der været hele 19 eksplosioner i 2019, men det har været meget svært for politiet at finde frem til de skyldige og få dem dømt.

»Trods omfattende efterforskning er kun få blevet dømt for de eksplosioner, vi har oplevet i Sverige den seneste tid. Det har været svært for politiet at komme med fældende beviser mod de mistænkte,« siger Manne Gerell.

Hvorvidt Københavns Politi risikerer at løbe ind i de samme problemer, kan han dog ikke udtale sig om. Men den svenske ekspert er ikke overrasket over, at der den seneste uge har været to eksplosioner i København – og at to svenskere angiveligt har forbindelse til en af dem.

Skattestyrelsen efter eksplosion i København, onsdag den 7. august 2019.

»Det er tæt på grænsen, og de kriminelle organisationer er grænseoverskridende,« siger han.

Natten til lørdag blev nærpolitistationen på Nørrebro også ramt af en voldsom eksplosion, men på onsdagens pressemøde understregede Jørgen Bergen Skov, at der ikke er relation mellem de to hændelser.

»Det er der intet, der tyder på,« sagde han.

Ingen kom til skade i forbindelse med eksplosionen på Nørrebro.