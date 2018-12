Det kan virke helt uforståeligt, at nogle ser den video, der angiveligt viser drabet på enten Louisa Vesterager Jespersen eller Maren Ueland, men fænomenet er ikke ukendt på Center for Digital Pædagogik.

Ekspert i børn og unges internetadfærd, Jonas Ravn, fortæller, at nysgerrighed og adgang til materialet er afgørende for, at de gruopvækkende optagelser overhovedet bliver set.

»Det er helt almindelige unge, der ser de her ting. De er ikke tiltrukket af død og snuff. Det er en menneskelig mentalitet, at man gerne vil se giraffen. Man vil gerne se det med egne øjne, som alle taler om,« siger han.

Jonas Ravn forklarer, hvorfor unge nærmest upåvirket afspiller alt fra videoer med hævnporno til henretninger.

Louisa Vesterager Jespersen blev blot 24 år.

»Hos de unge, vi møder, er det som om, at der er en følelse af, at det er lidt mindre virkeligt, når de ser det på nettet. Internettet virker på den måde som et filter. Det tager nogle procenter af virkelighedsfølelsen.«

»De behøver ikke forholde sig til den enkelte person, der er billede eller optagelse af,« fortsætter han.

Han er selv bekendt med et forum kaldet ‘Watch People Die (se folk dø, red.)’

»Man kan undre sig som rationelt menneske over, at nogle vil se det. Men der er noget i internetkulturen, der giver mulighed for en ‘chok-værdi.’ Og så er der noget i det for de her unge, at det er fedt for dem at opsøge det ægte,« siger Jonas Ravn.

Adgangen til internettet øger både muligheden for at se makabre optagelser samt den potentielle spredning, fortæller eksperten.

»Vi har nogle muligheder i dag i kraft af, at vi har telefonen i lommen hele tiden. Man kan når som helst opsøge de her ting.«

»Der er børn og unge, der næsten ikke kan lade være. Selvom de får advarsler, vil de godt se, hvad det handler om,« siger han.

Jonas Ravn opfordrer til, at man ikke ser drabsvideoen fra Marokko, der ifølge det norske kriminalpoliti, tyder på at være ægte.

Ved at afspille videoen støtter seeren indirekte op om gerningsmændenes motivation for at offentliggøre optagelsen, lyder det.

»En vigtig pointe er, at man går deres ærinde, hvis man ser videoerne,« siger Jonas Ravn.