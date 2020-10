Meget snart går feriepengene ind på danskernes bankkontier, hvilket får it-ekspert til at udsende en kraftig advarsel.

Advarslen bunder i, at it-kriminelle 'med garanti' vil forsøge at lokke pengene ud af danskernes hænder.

Det siger Jørn Guldberg, som er it-sikkerhedsekspert i Ingeniørforeningen IDA, i en pressemeddelelse med med ordene 'feriepenge er en gave for it-kriminelle'.

»Vi ved, de står på spring og sikkert har planlagt en serie af forsøg på at lokke danskerne i deres fælder med falske SMS’er, mails eller telefonopkald, hvor de vil forsøge at lokke oplysninger om betalingskort, kontonummer eller NemID ud af modtageren.«

»Endnu værre er det, hvis de går efter at låse folks computere og kræve penge for at åbne dem igen. Under alle omstændigheder skal man lade være med at klikke på noget som helst, hvis der er tvivl om, hvem afsenderen er,« siger han.

Selv om mange udmærket ved, at man skal være påpasselig mod svindel, så advarer Jørn Guldberg om, at svindlerne med tiden er blevet mere professionelle.

Angrebene kan derfor se langt mere ægte ud, da 'halvdårlige logoer og stavefejl' ikke opstår så hyppigt som før.

»Derfor er det også vigtigt at være ekstremt opmærksom på at slette alt, der virker forkert. ATP, der står for udbetalingen af feriepengene, kommunikerer kun via borger.dk og e-Boks, så lige meget, hvor ægte en mail eller SMS ser ud, er den ikke fra dem,« siger Jørn Guldberg.

2. oktober blev det meldt ud, at knap halvanden million danskere har bestilt deres feriepenge.

I kroner og øre betyder det, at der er bestilt feriepenge for 34 milliarder kroner.