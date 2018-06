To mænd fik svindlet sig til en oddset-kupon til en værdi af 1.000 kroner ved et udspekuleret tricktyveri i Aarhus.

De to mænd beskrives som udenlandsk af udseende, og noget kan tyde på, at de ikke tjener deres penge på at være gode oddsere, men i stedet på at stjæle kuponerne.

En 18-20 år gammel mand med afrikansk udseende havde held til at slippe væk fra en butik i Storcenter Nord i Aarhus med en oddset-kupon til en værdi af 1.000 kroner ved kun at betale 10 kroner.

Ekspedienten bag kassen har fortalt til politiet, at hun blev udsat for tricktyveriet mellem klokken 12.58 og 13.05 søndag, da manden i første omgang havde købt en oddset-kupon til en værdi af 10 kroner. Efterfølgende gik han tilbage til oddset-bordet, hvor han lavede en kupon til 1.000 kroner, og gik tilbage til kassen igen for at betale for den, skriver Østjyllands Politi i en døgnrapport.

Da ekspedienten slog 1.000 kroners kuponen ind, bad manden om at se kuponen, da det ifølge ham ikke kunne passe, at den kostede så meget. Derefter bad han om at få kuponen annulleret og forlod butikken. Først efter hændelsen opdagede ekspedienten, at det var kuponen til 10 kroner, hun stod tilbage med, og at manden var forsvundet med kuponen til 1.000 kroner.

Under hele episoden havde manden været i selskab med en anden mand. Begge personer beskrives som:

Person A:

Afrikansk af udseende

Cirka 18 til 20 år

Cirka 175 til 180 cm.

Spinkel at bygning

Brun i huden

Sort, kort hår

Talte dansk

Iført mørkt tøj

Person B:

Mellemøstlig af udseende

Cirka 45 til 55 år

Cirka 180 til 185 cm.

Kraftig af bygning

Hvid i huden

Brunt, kort hår

Talte dansk med accent

Det er ikke første gang, at svindlere forsøger at berige sig selv via oddset-kuponer. Tidligere har politiet været ude at advare mod netop '10 kroners-kupon tricket'

Har du oplysninger i sagen, så kan du kontakte politiet på 114.