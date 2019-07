»Det var meget voldsomt, og de var dybt chokerede.«

Sådan siger Jesper Emil, ejer af Speedy's Havnegrill i Gilleleje i Nordsjælland, som mandag lagde rammer til en særdeles opsigtsvækkende hændelse.

Klokken 15.45 blev en to meter høj mand så utilfreds med sin is, at han angreb personalet, som ifølge Jesper Emil bestod af tre unge piger, hvoraf den ene af dem fik slynget isen i sit ansigt.

Jesper Emil forklarer, at kontroversen angiveligt begyndte, da manden i første omgang bestilte en is-vaffel med to kugler.

Undervejs skiftede manden dog mening og ville i stedet have en såkaldt 'Gilleleje-vaffel' med tre kugler, flødeskum og dertilhørende snask.

»Pigerne var så søde at sige, at de godt kunne lave den om, så de tog vaflen med to kugler ned i en lidt større vaffel, som hører til Gilleleje-vaflen, og gjorde isen færdig, « fortæller Jesper Emil.

»Kort efter kom manden dog tilbage og brokkede sig over, at isen løb ned af hans arm,« fortsætter han.

Ifølge Jesper Emil tilbød hans medarbejdere, der er henholdsvis 19, 19 og 16 år, manden en ny is eller et cola-glas til isen, men det var efter sigende ikke tilfredsstillende for ham.

»Pludselig slog det nærmest klik for ham, og han begyndte at true pigerne med tæsk, mens han knyttede næven og rakte ind over disken,« siger Jesper Emil og fortsætter:

»Til sidst tyrede han isvaflen i hovedet på den ene af pigerne. Han var meget, meget aggressiv, så det er klart, at alle pigerne - og kunderne - var dybt chokerede og død-forskrækkede.«

Manden forlod efterfølgende stedet med sine forældre, men den voldsomme episode fik personalet til at anmelde sagen til politiet.

Nordsjællands Politi udsendte derfor tirsdag en efterlysning på manden, der blandt andet blev beskrevet som værende mellem 20-30 år og cirka to meter høj.

Ifølge Jesper Emil har medarbejderne i iskiosken fundet frem til manden og sendt oplysningerne videre til politiet.

B.T. har dog været i kontakt med Nordsjællands Politi, hvor deres pressemedarbejder oplyser, at de endnu ikke har modtaget nogle informationer om, hvem manden er.

De henviser derfor stadig til den efterlysning, de sendte ud tirsdag:

20-30 år

Ca. 200 cm

Kraftig af bygning

Dansk af udseende

Lys i huden

Brunt kortklippet hår

Brunt langt fuldskæg

Iført grå t-shirt

Hvis man kender noget til hændelsen eller den utilfredse kunde, så kan Nordsjællands Politi kontaktes på 114.