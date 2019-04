Blandt rigmænd og royale, Lamborghinier og Porscher. Her lever den hovedmistænkte i udbytteskattesagen i absolut luksus. Det bliver tydeligt, da bommen går op, og vi kører ind på den bevogtede vej.

Vi vil helt tæt på Sanjay Shahs hus. For at få adgang til vejen har vi lavet en aftale med en ejendomsmægler om at se et hus til salg for 28 millioner kroner.

Først passerer vi Sanjay Shahs store firehjulstrækker. Han bor i villa nummer C2 på den kunstige, palmeformede ø Jumeirah. Vi skal til fremvisning i C11, ikke langt fra Sanjay Shah, så vi sænker farten for at få det hele med.

B.T. er taget til Dubai for at tegne et billede af Sanjay Shahs liv og forsøge at opklare, hvor pengene er blevet af. Han er udpeget som bagmand i danmarkshistoriens største svindelnummer, hvor fusk med udbytteskat kostede statskassen 12,6 milliarder kroner.

Den kunstigt byggede ø Palm Jumeirah set oppefra. Vis mere Den kunstigt byggede ø Palm Jumeirah set oppefra.

På vej til mødet med ejendomsmægleren kører vi forbi familiens Shahs 650 kvadratmeter store villa. Tre kameraer overvåger facaden.

Kom med ind i villaen Sanjay Shahs familie bor i villaen nederst i billedet. B.T. er til fremvisning i villa C11 længere oppe ad vejen. Her ses indgangen til Sanjay Shahs luksusvilla. Den er opført i europæisk stil med seks soveværelser, seks badeværelser, værelser til stuepige og chauffør, to store stuer og garage til to biler. Cirka 650 kvadratmeter. Tre kameraer overvåger området rundt om huset. Shahs villa er bygget efter denne tegning. Her ses stueetagen. Se tegningen i stor opløsning her. Se første sal her.

Senere lykkes det os at se præcis, hvordan familiens hus er indrettet.

Her på vejen er han nabo til nogle af emiraternes mest magtfulde mennesker.

Hvis man fortsætter til enden af vejen, ligger der et palæ, der ifølge en ejendomsmægler er ejet af kronprinsen af Abu Dhabi og den næstkommanderende for Forenede Arabiske Emiraters forsvar, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Palæet er på over 5.500 kvadratmeter, fortæller mægleren, og det strækker sig over hele spidsen af palmebladet med udsigt både til det ikoniske sejlformede, fem-stjernede luksushotel Burj al-Arab og resten af den eksklusive palme.

Værelse til stuepige og chauffør

Ikke alle Sanjay Shahs naboer er royale. Nogle er også ganske almindelige mangemillionærer som for eksempel den kvinde, hvis villa vi får fremvisning i.

Foran villa C11 tager en ejendomsmægler imod os.

Bagmanden Sanjay Shah Britisk-indiske Sanjay Shah er stævnet af Skattestyrelsen og sigtet af politiet. Han beskyldes for at være bagmanden i et omfattende svindelnummer. Det danske skattevæsen har udbetalt 12,6 milliarder kroner til folk, der påstod at have aktier i danske virksomheder. Det kan være et velovervejet valg, at Shah lige netop har slået sig ned i Forenede Arabiske Emirater, der i marts kom på EU's liste over skattely. »Det er nemt at overføre penge til Dubai, som stammer fra kriminalitet, da myndighederne ikke stiller spørgsmål ved, hvor pengene stammer fra,« siger revisor Jakob Dedenroth Bernhoft. Skattestyrelsen er gået i retten i Storbritannien, USA, Malaysia, Forenede Arabiske Emirater, Tyskland, Canada, Luxembourg og Danmark for at få pengene retur. Både Sanjay Shah og hans kone er stævnet af Skattestyrelsen. Shah har fået indefrosset værdier i London samt i Dubai.

Ejeren, der er i huset under fremvisningen, er en midaldrende kvinde i en stramtsiddende kjole med leopardmønster, røde læber og lange, kunstige røde negle.

Hun er ejendomsinvestor, der køber huse, istandsætter dem, udlejer eller sælger dem videre.

»Men det er ikke nødvendigt at sælge. Hvis ikke det bliver solgt, bliver det ikke solgt,« siger hun.

Da vi går rundt i huset, fortæller ejendomsmægleren, at de fleste villaer på palmen blev bygget for 10 år siden. Men selvom husene ikke er ældre, er det ikke atypisk, at ejerne skifter alt indvendigt i huset ud med få års mellemrum.

Priserne på husene spænder fra omkring 25 til 170 millioner kroner.

Nu vil mægleren vise os endnu en villa. Denne er præcis magen til Sanjay Shahs. Den er ejet af en russisk rigmand, men det er kun stuepigen, der er hjemme, da vi er til fremvisning.

Det er en såkaldt 'signatur villa' i europæisk stil, og som udgangspunkt har alle villaer på Palm Jumeirah i europæisk stil samme planløsning.

Cirka 650 kvadratmeter i to plan med seks soveværelser, seks badeværelser, værelser til stuepige og chauffør, to store stuer, garage til to biler og meget mere.

Nu har vi et præcist billede af, hvordan Sanjay Shah bor sammen med sin kone og sine tre børn.

Vi beder om endnu en fremvisning. Denne gang på palmeblad N, hvor Shah ifølge et datalæk har ejet fem grunde i 2016.

Da vi ankommer, fortæller vores ejendomsmægler, at to af grundene, som ligger på spidsen af palmebladet, er solgt til en rigmand, der er i gang med at opføre et stort palæ.

To af Shahs andre grunde er også solgt for nylig, mens der er ved at blive opført et hus på den sidste grund.

Sådan snød svindlerne Skat

Mens vi har været rundt og se millionvillaer, er der dog noget, der tyder på, at Sanjay Shah ikke er i byen mere. Han har lagt et billede op på Instagram fra museet Louvre i Abu Dhabi, der ligger cirka 100 kilometer væk.

Vi beslutter i stedet for at prøve at finde Sanjay Shahs kone, Usha Shah.

Se med i morgen, når B.T. kan afsløre, at Sanjay Shahs kone også har været involveret i svindlen.

Eller se og læs kapitel 1 her.