En tidligere samlever til drabsmand var til stede, da han skød og dræbte hendes nye kæreste i Kongens Lyngby.

Der gik næsten otte år med bekymringer og konflikter i forholdet mellem en drabstiltalt soldat og hans nu tidligere kæreste, inden han i marts sidste år slog kvindens nye kæreste ihjel med tre skud.

Drabet blev begået i kælderen i det hjem i Kongens Lyngby, som den tiltalte og ekskæresten sammen havde købt og renoveret.

Torsdag afgiver kvinden forklaring i drabssagen i Retten i Glostrup.

Hun er tydeligt berørt og bryder sammen i gråd undervejs.

Da hendes kæreste - en 47-årig mand - blev dræbt om morgenen den 22. marts 2019, var hun til stede i huset sammen med sin lille datter.

- Jeg hørte en masse tumult.

- Jeg tænkte, at det var helt galt, og så ringede jeg til politiet. Men jeg kunne ikke høre, at det var skud, fortæller kvinden, som er iklædt en lys skjorte, mørke bukser og højhælede støvler.

Hun befandt sig i stueetagen, da drabet blev begået i kælderen. Hendes tidligere samlever - en 44-årig soldat - havde overnattet i huset. Han ankom aftenen forinden efter en militærøvelse i Tyskland.

Om morgenen havde han drillende taget kvindens bilnøgler. Efter skuddrabet kom han op fra kælderen og svingede bilnøglerne foran hende.

- Han virker syg. Bindegal. Helt iskold, siger hun.

Ved en afhøring torsdag formiddag har den 44-årige mand erkendt at have begået drabet, ligesom han har erkendt at have stjålet mordvåbnet, en Neuhausen-pistol, fra sin arbejdsplads på Høvelte Kaserne.

Kvinden beretter om en psykisk uligevægtig mand, der gennem årene flere gange truede med at begå selvmord.

- Jeg var et nervevrag og vidste ikke, hvad jeg kom hjem til, siger hun.

Allerede i 2011, da kæresten havde været udsendt som soldat i Afghanistan, kontaktede hun Forsvaret, fordi hun var bekymret for ham.

- Intentionen var at prøve at forstå, hvad der foregår, når en soldat kommer hjem fra mission i Afghanistan. Det havde jeg ikke prøvet før.

- Men situationen med ham blev værre og værre, og han isolerede sig. Der var generelt en ubehagelig stemning. Der var ikke samarbejde om helt grundlæggende ting, siger ekskæresten om parrets forhold.

Efter fertilitetsbehandling fik de sammen en datter i 2015. Der var gode perioder i deres forhold, erkender kvinden.

Men det gik bedst, når hun lagde en dæmper på sit travle arbejdsliv.

- Jeg har haft en virksomhed i mange år og forsøgte at gøre mit kandidatspeciale færdigt ved siden af. Men vores forhold fungerede bedre, når jeg skruede ned for mit ambitionsniveau og var 8 til 16-mor.

Under sin forklaring tidligere på dagen sagde den tiltalte, at hans kæreste havde haft to affærer i løbet af deres forhold.

Den ene af de påståede elskere var den mand, som han slog ihjel.

Kvinden selv fortæller, at den tiltalte mange gange slog op med hende, mens de var sammen, hvorefter hun fandt sammen med først den ene og senere den anden nye kæreste.

Den tidligere samlever afviser, at hun forud for drabet truede den 44-årige soldat. Det har den tiltalte ellers lagt vægt på i sin forklaring, hvor det lød, at hun blandt andet havde truet ham med en stor hund.

