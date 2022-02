»Han har altid været en sød fyr, og han har aldrig gjort mig noget. Aldrig.«

Ordene kommer uden omsvøb og tøven, da B.T. taler med ekskæresten til en af de to sigtede i drabssagen om Mia Skadhauge Stevn.

Kvinden, der ønsker at være anonym, dannede par med den ene sigtede fra 2014 til 2019 og boede i den periode på adressen i Nordjylland, hvor politiet i dag har været talstærkt til stede.

Hun beskriver den 36-årige sigtede som en stille, men sjov mand, der har en særlig kærlighed for våben og desuden har et jagttegn.

En mand, hun var dybt forelsket i.

Forholdet brasede på naturlig vis, da kærligheden »døde ud«, som hun selv beskriver det, og i dag er hun forelsket i en anden mand.

Det er dog gode minder, som kvinden i slutningen af 20erne kan se tilbage på, og derfor blev hun også rystet, da hun fik fortalt, at hendes ekskæreste var sigtet for drabet på 22-årige Mia.

»Jeg er tom for ord. Jeg kan virkelig ikke forestille mig, at han har gjort det, for han var den mest tålmodige og rolige mand, jeg nogensinde har mødt,« fortæller hun til B.T.

22-årige Mia Skadhauge Stevn *Overvågningsbillede fra Jomfru Ane Gade.*. (Foto: Overvågningsbillede/ Nordjyllands Politi/Scanpix 2022) Foto: Overvågningsbillede/ Nordjylland Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn *Overvågningsbillede fra Jomfru Ane Gade.*. (Foto: Overvågningsbillede/ Nordjyllands Politi/Scanpix 2022) Foto: Overvågningsbillede/ Nordjylland

Ifølge politiet var den 36-årige ekskæreste heller ikke alene om forbrydelsen, og den medsigtede er ikke hvilken som helst, fortæller den anonyme kvinde.

Den anden sigtede, også en 36-årig mand, er nemlig ekskærestens bedste og faktisk eneste ven.

»Det var nok den eneste, som han talte rigtigt med, og de er bedste venner. De kendte hinanden fra barndommen, og jeg har set ham mange gange,« fortæller hun.

Hun har altid syntes, at vennen var flink, men også »en smule arrogant«.

Hvad der præcist er sket med Mia Skadhauge Stevn, ved vi altså på nuværende tidspunkt ikke, men de to bedste venner er altså begge sigtet for drabet på den unge pige.

Politiet har endnu ikke fundet 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

De to sigtede bliver torsdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør.