En dommer har besluttet, at udvalgte journalister må besøge fængslet mand i sag om spionage og terrorstøtte.

Han skal have lov til at tale med pressen.

Det er i korte træk konklusionen i en kendelse om, hvorvidt en fængslet mand i en sag om spionage og økonomisk støtte til terror skal have mulighed for at udtale sig direkte til udvalgte journalister.

Det oplyser Retten i Roskilde, som har taget stilling til spørgsmålet.

Manden er 39 år og er sammen med yderligere to personer sigtet i den opsigtsvækkende sag. De tre mænd har iransk baggrund, har i en årrække været i eksil i Danmark og tilhører oprørsgruppen ASMLA.

Gruppen anses af det iranske styre for at være en terrorbevægelse.

De tre mænd har været varetægtsfængslet siden juni. To måneder senere indledte den 39-årige mand en sultestrejke.

Han var utilfreds - dels på grund af sin fængsling, dels fordi anklagemyndigheden afslog hans ønske om at udtale sig til pressen.

Advokat Karoline Normann - mandens forsvarer - bad herefter om at få spørgsmålet om pressekontakt indbragt for Retten i Roskilde.

Her har dommer John Larsen givet grønt lys til, at journalister fra tre udvalgte medier samt en repræsentant for Amnesty International i Danmark må aflægge eksiliraneren et besøg i arresten.

Der er tale om journalister fra henholdsvis den amerikanske avis Wall Street Journal samt de to danske medier Danmarks Radio og Ritzau.

Det er foreløbig uafklaret, hvornår mødet skal finde sted.

Sigtelserne mod de tre eksiliranere er løbende blevet udvidet og er eskaleret i alvor. Først var de sigtet for at have billiget et terrorangreb mod en iransk militærparade i september 2018.

Siden blev de sigtet for i en årrække at have spioneret for Saudi-Arabien på dansk grund. Og i juni blev de desuden sigtet for indsamling og formidling af millioner af kroner til terror i Iran.

Den ene af de tre er leder og medstifter af ASMLA, som er deres fælles holdepunkt. Gruppen er arabisk orienteret og kæmper for løsrivelse af regionen omkring byen Ahvaz i det sydvestlige Iran.

Mændene er i alderen 39 til 50 år og har hidtil nægtet sig skyldige.

Sagen har på sin vis forbindelse til en anden spionagesag, hvor én af de sigtede eksiliranere selv var genstand for overvågning.

I den sag blev en norsk-iransk mand i begyndelsen af sommeren dømt i Retten i Roskilde for at have optaget video og taget billeder blandt andet af den pågældende eksiliraners hjem i Ringsted.

Det skete som led i en iransk efterretningstjenestes spionage. Optagelserne skulle bruges til forberedelse af et attentat, mente retten.

Begge sager menes at være tegn på, at en årelang konflikt mellem Iran og Saudi-Arabien udspiller sig flere steder i verden - også uden for Mellemøsten.

/ritzau/