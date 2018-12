Forsvarsadvokat retter en kras kritik af DR-dokumentaren 'De perfekte vidner'. Dokumentarchef afviser blankt.

En anklagers kontakt med en gruppe politiagenter, som skulle vidne i retten mod hashhandlere fra Christiania, har ikke haft betydning for, om de pågældende blev dømt eller ej.

Det ligger fast, efter at Rigsadvokaten og Retten på Frederiksberg har truffet endelig afgørelse i sagerne.

Set i det lys kritiserer eksanklagerens advokat, Stine Gry Johannesen, nu DR for en dokumentar om sagen. En dokumentar, som har haft alvorlige psykiske konsekvenser for eksanklageren.

I dokumentaren var præmissen efter advokatens opfattelse, at anklagere og vidner i et vist omfang aftalte, hvad der skulle forklares.

»Og nu er den dokumentar indstillet til en Cavlingpris. Det synes jeg, er for groft. Man skal ikke have en Cavling for at misinformere befolkningen.«

Retten afsagde dom i sagen for to uger siden. Her blev anklageren frifundet for anklager om stillingsmisbrug ved i fire tilfælde at have e-mailet med politiagenter forud for deres vidneforklaring.

Hun blev også frifundet for at have e-mailet med en politikommissær, som også skulle vidne i retten.

Dommen er nu endelig, efter at anklagemyndigheden har besluttet ikke at anke sagen til Østre Landsret.

Påstanden, om at agenternes forklaringer i retten skulle være blevet påvirket, var ellers omdrejningspunktet i DR-dokumentaren 'De perfekte vidner'.

Den blev i marts tildelt en pris af Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ) og er indstillet til den fornemmeste journalistpris, Cavlingprisen.

Stine Gry Johannesen bad allerede i december 2017 indtrængende DR om ikke at bringe dokumentaren. På det tidspunkt var der ikke rejst tiltale i sagen.

I en e-mail til DR skrev hun i december blandt andet, at det ville være 'særdeles retssikkerhedsmæssigt betænkeligt' at bringe dokumentaren. Blandt andet fordi DR kun havde haft adgang til en brøkdel af de 40 ringbind, som udgjorde det samlede sagsmateriale.

»Dengang havde jeg ikke set den endnu, og den skulle jo vise sig at være endnu værre end frygtet,« siger Stine Gry Johannesen.

Men hos DR afviste først daværende dokumentarchef, Steen Jensen, og siden den daværende direktør for DR Danmark, Anne-Marie Dohm, advokatens protester.

Under sagen fortalte Trine Sorgenfri, at hun på grund af anklagerne mod sig og navnlig på grund af dokumentaren har udviklet en akut belastningsreaktion.

Hun har fået diagnosen PTSD og har ifølge eget udsagn været udsat for trusler. Dog ikke så alvorlige, at der har været tale om trusler i straffelovens forstand.

»Hvad de personlige konsekvenser angår, så er det lige før, at dokumentaren har været det værste,« siger Stine Gry Johannesen.

Hos DR afviser Steen Jensen - han har nu titel af ledende redaktør i DR Dokumentar - kritikken. Navnlig, at der skulle være tale om misinformation.

»Det må jeg klart afvise. Der er ikke noget i dokumentaren, der er forkert. Der er ikke påvist nogen fejl. Det, der er væsentligt, er, at vi ikke tager stilling til skyldsspørgsmålet på forhånd,« siger Steen Jensen.

Han afviser desuden, at DR kun skulle have haft adgang til en begrænset del af materialet.

»Vi havde adgang til tusindvis af sider,« lyder det fra Steen Jensen.

Anklagemyndigheden meddeler, at den ikke har nogen kommentarer til dokumentaren.

/ritzau/