Jesper Berg, der indtil for nylig var direktør for Finanstilsynet, sidder mandag på anklagebænken i Københavns Byret.

Han er tiltalt for at have spyttet en parkeringsvagt i ansigtet og for at have bakket ind i vagten med sin Volvo V70 i juli sidste år.

Eks-topchefen nægter sig skyldig og har netop afgivet forklaring i et fyldt retslokale i Københavns Byret.

Ifølge Jesper Berg skulle han købe brød i det eksklusive bageri Hart på Holmen den julidag sidste år. Men han havde svært ved at finde en parkeringsplads.

»Jeg kører rundt og leder efter en parkeringsplads. De fleste er private på Holmen. Men jeg finder en ved parkeringspladsen Halvtolv. Her ser jeg det her skilt. Jeg ser, at man skal betale, det gør jeg. Jeg går over til bageriet og går tilbage. Da jeg kommer tilbage ser jeg, at jeg har fået en parkeringsbøde,« fortæller den tidligere direktør.

Episoden, som sagen drejer sig om, fandt sted 14. juli sidste år på parkeringspladsen ved Netto på Christianshavn ved 16-tiden.

»Jeg bliver vred, fordi jeg føler, at det er uretfærdigt. Jeg har brugt lang tid på at finde pladsen og har betalt på appen,« siger den tidligere topchef og fortsætter:

»Jeg råber ham an for anfægte p-afgiften, som jeg har fået.«

»Jeg går hen til ham og stiller mig på venstre side af bilen.«

»Jeg siger, at han skal rive parkeringsbøden over, da det er bondefangeri. Jeg siger nogle ting, som jeg ikke skulle have sagt. Han hæver stemmen, og jeg hæver stemmen. Jeg er vred over p-afgiften,« fortæller den 64-årige eksdirektør.

Ifølge Jesper Berg havde de en formålsløs diskussion, der varede nogle minutter. Kort tid efter satte han sig ind i sin bil.

»Spytter du p-vagten i hovedet?,« spørger anklageren tiltalte.

»Jeg kan ikke udelukke, at jeg har spyttet mod jorden. Jeg mener ikke, at jeg spyttet mod ham,« svarer han.

Ifølge den tidligere direktører satte han sig efterfølgende ind i sin Volvo, der holdt 20 meter fra, hvor p-vagten holdt parkeret.

»Jeg går hen til min bil efterfølgende. Jeg sætter mig ind i den, tænder den og begynder langsomt at bakke. Jeg kigger mig over skulderen og ser pludselig, at p-vagten står der. Jeg bremser med det samme«.

»Ser du ikke p-vagten?,« spørger anklageren.

»Nej,« siger den tidligere topchef.

Anklageren spørger, om Jesper Berg har hørt, at parkeringsvagten har tilkaldt politiet, hvilket han afviser.

»Beder du ham om at flytte sig, da han står bag bilen?,« spørger anklageren.

»Nej, for jeg ser ham ikke.«

»Jeg stopper. Han løber hen og flår døren op, jeg tror, at jeg skal have tæsk. Jeg prøver desperat at låse bilen. Der er en mand, der stopper p-vagten. Han siger, at det må han ikke.«

Foruden posten som chef Finanstilsynet, der er den finansielle verdens vagthund, tæller Jesper Bergs cv flere prominente poster. Han har blandt andet været direktør i Nykredit Bank og har ligeledes haft topposter i Nationalbanken og Den Europæiske Centralbank, ECB.

Siden efteråret 2015 har han dog været direktør i Finanstilsynet. En stilling, han ved udgangen af april forlod til fordel som en tilværelse som pensionist. Det meldte Finanstilsynet ud i en pressemeddelelse i starten af samme måned.

Hvis han bliver kendt skyldig, vil anklagemyndigheden have Jesper Bergs Volvo V70 konfiskeret og hans kørekort frakendt.

Derudover fremgår det af anklageskriftet, at anklagemyndigheden har nedlagt påstand om både bøde- og fængselsstraf.