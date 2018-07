En 50-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter han blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Her erkendte han sig skyldig i manddrab på en bekendt, der er jævnaldrende.

Manden, der har været medlem af en gruppering med tilknytning til Hells Angels, er sigtet for drabet på en bekendt, der blev fundet død på en mark tæt på Holeby på Lolland fredag formiddag. Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge sigtelsen fandt drabet set torsdag aften. Den sigtede mand forklarede i retten, at han havde skudt den dræbte i halsen og ladt ham forbløde. Det gjorde han tilsyneladende, fordi han mistænkte kammeraten for at stå bag et tyveri af en riffel og 55.000 kroner.

Anklager Michael Boolsen blev formentlig overrasket af, at han måtte udvide sigtelsen mod den drabssigtede. Han indrømmede nemlig et mislykket drabsforsøg mod et familiemedlem til den dræbte. Hvorfor han forsøgte at komme et af den dræbtes familiemedlemmer til livs, fremgår dog ikke af avisens artikel.

Det kom også frem under grundlovsforhøret, at den 50-årige drabssigtede mand, i de senere år har været i et exitprogram.

Opdateres...