En 50-årig mand erkender drabet på en jævnaldrende bekendt. Motivet er tilsyneladende hævn for et indbrud.

Næstved. Et tidligere medlem af en gruppering med tilknytning til Hells Angels har lørdag tilstået drabet på en bekendt, der fredag blev fundet død ved en stor landejendom på det sydlige Lolland.

Det skriver Ekstra Bladet, der var til stede i grundlovsforhøret ved Retten i Næstved.

Den 50-årige mand forklarede blandt andet, at han havde skudt sin jævnaldrende kammerat i halsen og ladet ham forbløde, fordi han mistænkte ham for at stå bag et tyveri i sit hjem for noget tid siden.

Her blev der stjålet en riffel og 55.000 kroner.

Under grundlovsforhøret valgte anklager Michael Boolsen desuden at udvide sigtelsen, fordi den anholdte i sin forklaring også erkendte et mislykket drabsforsøg. Her var offeret et familiemedlem til den dræbte.

Ifølge sigtelsen skal drabet have fundet sted torsdag aften. Offeret blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger fundet død i sin egen bil kort før klokken 11 fredag formiddag.

Efterfølgende var dele af Nøbbøllegård afspærret af politiet, der også undersøgte steder på markerne omkring den store ejendom.

Politikommissær Marianne Roed oplyser til Ritzau, at drabet angiveligt ikke har fundet sted, der hvor liget blev fundet. Hun ønsker imidlertid hverken at oplyse det nøjagtige findested, eller hvor forbrydelsen skal være begået.

På samme måde vil hun ikke på nuværende tidspunkt indvie offentligheden i, hvor den mistænkte blev anholdt. Hvorvidt gerningsvåbnet er dukket op, holdes også foreløbigt hemmeligt.

Dog fortæller politikommissæren, at én af de involverede har haft adgang til nogle lokaler på Nøbbøllegård.

Ekstra Bladet skriver, at den 50-årige eks-rocker på sine tatoverede arme havde en række rifter.

Manden har tidligere været medlem af en lokal rockergruppering. I retsmødet kom det frem, at han i de sidste år har været i et exitprogram.

I første omgang skal eks-rockeren sidde varetægtsfængslet i fire uger.

