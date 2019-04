56-årig blev dræbt som hævn efter et indbrud. Mandens stedsøn skulle også dræbes.

Retten i Nykøbing Falster har tirsdag kendt en tidligere rocker skyldig i drab på en bekendt og i at ville dræbe offerets stedsøn, oplyser anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Dommen lød på 15 års fængsel, som blev modtaget, skriver anklagemyndigheden på Twitter.

Den 51-årige drabsmand dræbte sit offer med et enkelt skud i halsen tilbage i juli i fjor. Det foregik på en landejendom i Holeby på Lolland, hvor eksrockeren havde sat sit 56-årige offer stævne.

Drabet skete om eftermiddagen ved halvtretiden. Men det var ikke den eneste forbrydelse, manden havde planer om at begå. Også offerets stedsøn skulle dræbes.

Liget blev trukket ind i en bil og kørt hen i nærheden af et skydetårn. Den 51-årig kravlede derefter op i tårnet, hvor han frem til klokken 04 næste morgen ventede på, at offerets stedsøn skulle indfinde sig.

Allerede under grundlovsforhøret lagde manden kortene på bordet og fortalte, at han ville tage livet af både den 56-årige og dennes stedsøn på grund af et indbrud.

Om stedsønnen sagde han ifølge Ekstra Bladet, der dengang var til stede i retten:

- Desværre kom han aldrig tæt nok på, så jeg kunne ikke ramme ham.

Eksrockeren mente, at de to stod bag indbruddet, hvor udbyttet var 55.000 kroner og en riffel.

Dommen ventes afsagt senere tirsdag.

/ritzau/