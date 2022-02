I mange år var Brian Sandberg et markant navn i det danske rockermiljø. Først som fremtrædende medlem af Hells Angels og senere af den rivaliserende gruppe Bandidos.

Men tiden i rockermiljøet er fortid, og i et interview i ’Go’ aften LIVE’ på TV2 erkender Brian Sandberg, at han »angrer det hele.«

En ting fortryder han dog mere end noget andet.

»Lige så snart man sætter børn i verden, skulle alle alarmklokker inde i hovedet ringe på alle kriminelle mennesker. Sådan: 'Nu har jeg sat det her barn i verden, det skal jeg drible til enden', og der har jeg fejlet hundrede procent som far,« siger Brian Sandberg til ’Go’ aften LIVE'.

Her ses Brian Sandberg, da han i 2013 var prøvemedlem i Bandidos. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Her ses Brian Sandberg, da han i 2013 var prøvemedlem i Bandidos. Foto: Bax Lindhardt

Helt konkret henviser han til sin søn Oliver, der modsat sin far har taget en uddannelse og har fast arbejde i en bank.

Brian Sandberg har som rocker fået flere domme. Blandt andet er han dømt for at beordre et kølleoverfald.

Han vil da også gerne sige undskylde til alle.

»Jeg vil beklage til alle. Jeg synes, jeg har levet et skævt, dumt liv. Jeg skulle have brugt tid på nogle, som ville mig det godt. Jeg skulle have brugt min tid på at få en god uddannelse og have et fast job,« siger Brian Sandberg til ’Go’ aften LIVE'.