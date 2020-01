46-årige Isabel dos Santos er blandt Afrikas rigeste kvinder, men den titel kan inden længe være fortid.

I hvert fald hvis det står til en domstol i hendes hjemland Angola.

Her har man nemlig besluttet, at Isabel dos Santos, der er datter af landets tidligere præsident José Eduardo dos Santos, skal have beslaglagt aktiver i landet, mens penge på de konti, hun har i landet, skal indefryses.

Det skriver BBC News.

Ifølge mediet er det under ledelse af landets nuværende præsident, Joao Lourenço, at man forsøger at inddrive knap 6,7 milliarder danske kroner, som den tidligere præsidentdatter tilsyneladende skylder landet.

Isabel dos Santos, der ifølge Forbes er god for 14,6 milliarder dollars, bor ikke længere i landet, fordi hun efter eget udsagn har følt sig truet. Hun afviser dog, at hun på nogen måde skulle have stået bag den påståede svindel af de mange milliarder, som skulle være foregået, mens hendes egen far var præsident.

I 2016 fik den 46-årige Isabel dos Santos en høj stilling hos det offentlige i Angola, da hendes far på kontroversiel vis udnævnte hende til chef for det statsejede oliefirma Sonangol.

Isabel Dos Santos har ikke direkte kommenteret afgørelsen, men skriver i et tweet, at 'vejen er lang, sandheden vil sejre'.