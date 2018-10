Godt fire millioner kroner blev firma bedraget for af 37-årig tidligere direktør, hævder Københavns Politi.

København. Buddy Holly i Skagen. Restaurant Geist i København. Dyrehavsbakken. Molslinien. SuperBrugsen på Christianshavn.

Disse og mange andre har fået betaling med et Mastercard, som blev stillet til rådighed for den tidligere direktør i Trendsales, og tirsdag bliver han i et retslokale udspurgt om hver eneste udgift.

I Københavns Byret konfronteres Rasmus Goth Engel med påstanden om, at han 382 gange brugte firmaets kort til private køb. Det rækker fra 26 kroner på et apotek til 41.506 kroner på et hotel i New York.

Også manipulationer i lønsystemet, som uretmæssigt skal have givet hans løn og pension et betragteligt løft, indgår i den tiltale, som Københavns Politi har rejst om bedrageri. Det samlede beløb er godt fire millioner kroner. Han nægter sig skyldig.

Det var i 2016, at Engel blev bortvist og meldt til politiet af den succesrige virksomhed. Trendsales er en markedsplads, hvor der bliver handlet med både brugt og nyt tøj samt elektronik og andre ting. Ifølge hjemmesiden er der flere end en million brugere.

I retten inddrager Rasmus Goth Engel i høj grad stifterne af firmaet, Bo Eriksen og Martin Falslev Andersen.

- Jeg havde indtryk af, at jeg kun brugte det på samme måde, som Bo og Martin brugte deres Mastercard, forsvarer han sig.

- De havde nogle vaner, som de videreførte til mig. Hvis man bliver lullet ind i en kultur, hvor der er meget højt til loftet, så vænner man sig til, at det er okay, siger Rasmus Goth Engel.

Langt de fleste udgifter havde dog klar relevans for firmaet, lyder det. For eksempel var abonnementer til Netflix og iTunes beregnet til de ansatte. Og indkøb af herretøj hos Daniel var til markedsføring.

Under sin afhøring vil senioranklager Mads Schiønning Frandsen have en forklaring på indkøb i et supermarked nær bopælen i Nordsjælland.

- Jeg holdt flere middage, hvor Bo og Martin var hjemme for at spise hos mig. Der var også flere gange, hvor jeg bagte kage til kontoret, forklarer den tiltalte.

Han erkender dog, at udgifter til en niece, en datter og en kæreste også blev betalt med firmaets kort.

Den tidligere direktør nægter også, at det var bedrageri, da han i firmaets lønsystem 27 gange indtastede tal, som forøgede hans indtægt med 1,9 millioner kroner. Ændringerne rimer med en mundtlig aftale med stifterne, forklarer han.

Sagen behandler desuden flere tilfælde af dokumentfalsk. For eksempel fik han udbetalt 59.500 for en falsk flybillet fra SAS. Den blev "lavet sammen med Bo", lyder det. Den oprindelige billet var blevet væk.

Endelig skal en dommer og to domsmænd i byretten undervejs i processen høre om, hvorvidt Rasmus Goth Engel fremstillede et dokument, som skulle vise, at Finanstilsynet havde godkendt Trendsales som e-pengeinstitut - selv om det var usandt.

Der er afsat ni retsmøder. Dommen ventes i slutningen af måneden.

/ritzau/