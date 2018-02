Den tidligere borgmester i Holeby Kommune fra 1998-2007, Bjarne Larsen, fik sig en ubehagelig overraskelse, da det ringede på døren, mens han og konen sad og spiste fastelavnsboller.

Det skriver Folketidende.

Ægteparret var netop kommet hjem fra en tur i byen, da de nød en kop kaffe og en fastelavnsbolle. Pludselig ringede det på døren, og Bjarne Larsens kone, Ulla, gik ud for at åbne. Bag døren stod en mand, og han havde én besked, der ikke var til at misforstå:

»Det her er et overfald. Jeg skal bruge bilnøglen,« sagde manden til 57-årige Ulla, mens han rakte en 10-15 centimeter lang kniv frem.

Ulla gik ind til sin husbond og fortalte, at der stod en mand med en kniv i døren, og så brød helvede løs.

Bjarne Larsen fór ud til manden og gav sig til at råbe af ham. Imens skubbede den tidligere borgmester til hjemmerøveren, som han fik bakset helt ud af hjemmet, inden han kunne låse døren igen.

Den 69-årige mand blev efter eget udsagn 'edderbankeme tosset' over oplevelsen, som ægteparret nu har det 'okay' efter.

Den formodede gerningsmand blev efterfølgende anholdt og kørt til den lokale politistation.