I sidste uge kom det frem, at en blot 7-årig pige var blevet bidt af en hund. Ejer og hund blev efterfølgende efterlyst af politiet. Nu er de begge fundet, skriver politiet på Twitter.

Hunden angreb barnet ved en legeplads ud for Taastrupgårdsvej 3, oplyste politiet tirsdag i sidste uge. Sagen blev anmeldt klokken 19.45.

Pigens far og onkel blev desuden sparket og slået efter hundens angreb i Taastrupgård.

'I sagen om den 7-årige pige, der blev bidt alvorligt af en hund i Taastrup den 13.7, har vi i dag sigtet en 25-årig mand. Han er sigtet for at være i besiddelse af hunden, som han ikke havde fornøden kontrol over og for vold mod pigens pårørende,' skriver politiet på Twitter.

Pigen måtte på hospitalet efter biddet, som ifølge politiet var alvorligt. Hun blev udskrevet efter et par timer uden alvorlige mén.

Hendes far og onkel påtalte sagen overfor hundens ejer og ejerens venner. Men det fik den virkning, at de begge blev slået og sparket, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Politiet kunne også fortælle, at de har fundet en nu aflivet hund, som de mener matcher beskrivelsen på den 25-åriges hund.

Politiet ønsker dog ikke at oplyse, hvor henne og hvordan hunden er blevet aflivet.

»Vi er stadig i gang med at efterforske, så vi kan ikke komme det nærmere,« siger han.

Efterforsker på sagen, Andreas Mollerup, fortæller til B.T., at han håber, det er den rigtige hund, man nu har fundet, så familien kan få en ‘ordentlig afslutning på sagen’.