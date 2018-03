Ejeren af Dragør Strandhotel er dybt rystet efter branden natten til fredag. To af værtsparrets små børn lå og sov på hotellets første sal med deres bedsteforældre, da branden brød ud.

'Vi er i sorg. Vores elskede strandhotel har haft brand i nat.'

Sådan indleder restauratør, Philip Helgstrand, sit opslag på Dragør Strandhotels side på Facebook.

Natten til fredag opstod der brand i hotellets restaurant, og brandvæsenet rykkede ud. Ifølge Helgstrands opslag lå to af hans og hustruen Susannes fire børn og sov i hotellet sammen med hans forældre. Heldigvis blev de alle reddet ud i tide.

'Kl 0140 ringede farmor til Susanne og råbte »det brænder. Vores to sønner David på 5 år og Erik på 3 år sov ved farmor og farfar i lejligheden ovenpå Strandhotellet, da vi skulle med vores 2 andre børn Helena og Louis til Herning tidlig morgen,' skriver han.

Bedsteforældrene og de to børn blev alle kørt til tjek for røgforgiftning på hospitalet.

Ilden blev hurtigt slukket, og skaderne er ifølge Hovedstadens Beredskab begrænset til hotellets restaurant.

Dragør Strandhotel er familieejet. For nogle år siden overtog Philip Helgstrand driften efter sine forældre. På facebook-siden skriver Philip Helgstrand også, at han og familien nu er i gang med at få overblik over, hvilke konsekvenser branden eventuelt får for den kommende tids arrangementer på hotellet.

'Vi ved godt at i alle er interesseret i at vide hvad der skal ske med jeres bryllupper, konfirmationer, fester. Her til morgen har vi ikke overblikket. Vær sød og lige giv os lige et par dage til at finde ud af hvor omfattende skaderne er, så vender vi tilbage så hurtigt vi overhovedet kan, dem der har selskaber i denne weekender kontakter vi her til morgen, vi arbejder på en løsning,' skriver han.

Brandårsagen er endnu ukendt.