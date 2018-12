Politiet afviser at spekulere i motiv til angreb mod dronebutik, hvis ejere i weekenden stod frem på tv.

Natten til tirsdag er der blevet kastet sten mod ruderne hos en dronebutik i København, hvis ejere i weekenden stod frem på DR og fortalte om deres hjælp til PET's optrevling af et formodet terrornetværk.

Det oplyser vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse derfra vedrørende noget hærværk. Det er sket i nat, siger vicepolitiinspektøren.

På nuværende tidspunkt afviser han at spekulere i motivet til angrebet.

- Hvad vi gør i den konkrete sag og teser for, hvorfor det er sket, det ønsker jeg ikke at udtale mig om, siger Brian Belling.

Til DR har ejerne af butikken i Fredensgade fortalt, hvordan de gennem et år bistod politiets efterforskere.

I sagen sidder en 30-årig dansk mand fængslet. Han er mistænkt for at ville sende dronedele fra Danmark til Islamisk Stat.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi har gjort noget, der har hjulpet politiet, sagde en af ejerne, Toke Suhr, søndag aften til DR.

I 2016 blev Toke Suhr sammen med forretningspartneren Frederik Skøt hemmeligt inddraget i sagen.

De to mænd fik til opgave at handle med den 30-årige mand, der nu er sigtet for medvirken til forsøg på terror. Dermed kunne PET følge præcist med i, hvad manden købte, og hvordan han ville betale.

Undervejs videregav dronesælgerne blandt andet videoovervågning af den terrormistænktes besøg i butikken, fakturaer af hans køb og mailkorrespondancer mellem dronesælgerne og manden.

Ifølge DR's oplysninger satte efterretningstjenesten sporingsudstyr i nogle af de dronedele, som den terrormistænkte købte. Det er uvist, præcist hvor politiet har sporet dronedelene til.

Politiet mener, at den 30-årige samarbejdede med en 33-årig dansk-tyrker, der er bosat i Tyrkiet og tidligere dømt i en europæisk terrorsag. Han stod ifølge sigtelsen for at få dronedelene ind til Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Den 33-årige er stadig på fri fod og internationalt efterlyst.

I september i år blev yderligere tre personer fængslet og sigtet i sagen. Politiet mistænker også dem for at købe og ville transportere droneudstyr til Islamisk Stat. Alle nægter sig skyldige.

Hverken PET eller Københavns Politi har ønsket at kommentere terrorsagen.

Tirsdag oplyser vicepolitiinspektør Brian Belling, at han ikke ved, hvorvidt vidner har set personer kaste stenene mod dronebutikken.

