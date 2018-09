En dusør på op mod tre millioner kroner er i disse dage på højkant. Alle, der kommer med tip, som fører til, at uvurderligt sølvtøj kommer tilbage i ejerens varetægt, kan få en del af million-kagen.

Og det kan faktisk give tyvene af sølvtøjet, der er over 10 millioner kroner værd, kolde fødder.

»Når dusøren er så stor, at den nærmer sig værdien af det, der er blevet stjålet, kan det måske også få gerningsmændene ud af busken,« siger leder af efterforskningen, Henrik Sejer, fra Nordsjællands Politi, til B.T.

Han tilføjer, at det også kan være personer i tyvenes omgangskreds, der har nys om noget, og som så får lyst til at gå til politiet.

En privat samler fra Nordsjælland mistede natten til lørdag en stor del af sin samling af uerstattelige sølvskatte. Nu udlover han en gigantisk dusør i håbet om at få tyvekosterne tilbage. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere En privat samler fra Nordsjælland mistede natten til lørdag en stor del af sin samling af uerstattelige sølvskatte. Nu udlover han en gigantisk dusør i håbet om at få tyvekosterne tilbage. Foto: Nordsjællands Politi

Det var natten til lørdag, at indbrudstyve i det politiet betegner som et 'meget professionelt' indbrud slap af sted med 35 kilo kostbart og uerstatteligt dansk sølvtøj fra et privat hjem i Gentofte. Endda mens sølvtøjets ejer og hans hustru lå og sov ganske få meter derfra.

»Det drejer sig om helt unikke ting, jeg aldrig nogensinde vil kunne få igen på anden måde. Det har taget mig 50 år at opbygge min samling af sølvtøj, som jeg er meget glad for,« forklarer den ulykkelige ejer om baggrunden for, at han har sat en dusør på op til tre millioner kroner i udsigt til tip, der kan bringe genstandene tilbage, hvor de hører til.

Ejeren ønsker at være anonym, men B.T. kender og har fået bekræftet hans identitet.

Udsigten til en dusør i millionklassen har endnu ikke ført til en storm af tip - eller et gennembrud i sagen.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

»Vi har endnu ikke fået tip eller henvendelser, der kan bruges og fortsætter den gængse efterforskning, præcis som vi plejer,« siger Henrik Sejer og fortsætter:

»Jeg ved ikke, om den store dusøren er gavnlig for efterforskningen eller ej. Det må tiden vise.«

Der er fade, lysestager, krus, skrin og andre kulturhistoriske klenodier blandt de stjålne genstande, som på det lovlige marked vil kunne indbringe helt op til 15 millioner kroner.

Udover Nordsjællands Politi er kunsttyveriet meldt til BVDG - det tyske antikvitetshandlerforbund, i tilfælde af, at tyvene forsøger at sælge de stjålne genstande videre syd for grænsen.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

Nordsjællands Politi har onsdag eftermiddag efterlyst personer, som kan genkende den stige, som indbrudstyven(e) medbragte.

»Stigen kan vise sig at være et vigtigt spor i sagen, da den potentielt kan hjælpe os med at fastlægge, hvilken rute gerningsmændene har benyttet den pågældende nat. Derfor vil vi meget gerne høre fra stigens ejer eller andre, der ved noget om den,« lyder det fra politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi.

Stigen er en såkaldt multistige, som måler 160 cm i sammenklappet tilstand. Det er især tre karakteristiske pletter med maling på stigens ene side, der gør, at politiet håber, at nogen kan genkende stigen.

Genkender du stigen, eller ved du noget om sagen, kan politiet kontaktes på tlf. 114.