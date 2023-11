Han blev truet med knive og pistoler. Men kort efter satte han i løb efter røverne.

Ejeren af den smykkeforretning, der tirsdag blev udsat for et væbnet røveri, fortæller nu til B.T., hvordan han selv fangede en af gerningsmændene.

Røveriet begyndte med, at en kunde i forretningen lagde en forhindring i døren, så den ikke blev låst af forretningens sikkerhedsmekanisme.

Senere har ejeren Bassem Kanaan set på overvågningsbilleder, hvordan manden vinkede mod døren. Herefter kom tre maskerede mænd ind i forretningen.

Bassem Kanaan fortæller nu om røveriet i hans forretning. Foto: Amanda Mortensen. Vis mere Bassem Kanaan fortæller nu om røveriet i hans forretning. Foto: Amanda Mortensen.

»Så kommer de tre mennesker ind med knive og pistoler og en hammer. De sigter på os, og holder mig i skak bag desken,« fortæller Bassem Kanaan, der var på arbejde tirsdag aften.

Røverne smadrede flere glasmontre. De tog dyre ure og smykker fra butikken.

Bassem Kanaan fortæller, at det hele tog 30-40 sekunder, før røverne var ude igen.

»Så løber vi efter dem. Vi fanger den ene oppe ved Chanel-butikken. Vi løber ham op og pacificerer ham,« siger han.

Det var denne hammer, som røverne brugte til at knuse glasmontrene med. Røverne smed hammeren på stedet, før de løb væk fra forretningen. Foto: Anthon Unger Vis mere Det var denne hammer, som røverne brugte til at knuse glasmontrene med. Røverne smed hammeren på stedet, før de løb væk fra forretningen. Foto: Anthon Unger

Ejeren beskriver, hvordan hans nevø lavede en civil anholdelse af manden, hvorefter han selv løb efter de andre to gerningsmænd.

Han fortæller, at han fulgte efter en anden gerningsmænd, og at politiet indhentede ham i parkeringshuset ved magasin.

»Jeg var ved at have ham, men så kommer politiet og spørger, om de ikke skal overtage. Men jeg ville have fanget ham,« lyder det fra butikejeren.

Bassem Kanaan fortæller, at han ikke tænkte over, at han løb efter tre mænd, der lige havde truet ham med våben.

»Det tænkte jeg ikke over. Jeg var ikke bange. De skulle bare stoppes,« fortæller Bassem Kanaan.

Onsdag blev tre mænd fremstillet i grundlovsforhør. Der var tale om tre svenske statsborgere på 15, 15 og 17 år, der alle er sigtet for røveriet.

Her skulle de have truet en ansat og flere kunder med knive og en pistol, ligesom der blev smadret flere glasmontre og stjålet en større mængde armbåndsure.

Under retsmødet kom det desuden frem, at det er politiets opfattelse, at der stadig er i hvert fald en medgerningsmand på fri fod.

