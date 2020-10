Skænderi i Grindsted endte med, at der blev trukket kniv. En 47-årig mand sigtes for forsøg på manddrab.

Et knivstikkeri i Grindsted efterforskes af politiet som et forsøg på manddrab, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Episoden fandt sted lørdag aften lidt før klokken 19 på en café.

Her blev indehaveren af caféen ramt af knivstik under et opgør med en anden mand. De to kender hinanden i forvejen, oplyser vagtchef Hans Hoffensetz.

- Der var en uoverensstemmelse, som førte til et skænderi, siger vagtchefen, der ikke kan gå i detaljer om årsagen.

Offeret, en mand på 35 år, er uden for livsfare, oplyser politiet, der har sigtet den anden for forsøg på manddrab. Det er en 47-årig mand fra Sjælland.

Søndag skal en dommer i Retten i Kolding afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den 47-årige.

/ritzau/