En større brand udspiller sig i øjeblikket i Sønderborg, som først er slukket om flere timer.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Branden udvikler dog en del røg, og politiet har derfor udsendt en beredskabsmeddelelse. Heri lyder det følgende:

'Folk bedes holde sig indendøre i området fra Rådhustorvet mod syd, Borgen mod øst, Rønhave Plads mod nord og Jernbanegade mod vest til Maria Kirke'.

Brandvæsenet har siden mandag eftermiddag arbejdet på at slukke branden. Foto: Byrd / Bo Bach Jensen.

Branden er sket i Perlegade 21, som er en gågade beliggende i det centrale Sønderborg.

»Vi modtog alarmeringen klokken 14.14 og er fortsat til stede. Der går formentlig flere timer, inden man er færdig dernede,« siger Søren Strægaard, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til B.T.

Derudover bedes borgere i det nærliggende område også til at lukke alle vinduer.

Ejendommen, hvor branden er opstået, forventes at brænde helt ned.

Også borgere i Perlegade 17 og 19 skal være opmærksomme på, at de ikke kan få adgang til deres boliger, indtil branden er slukket.

Seneste melding, kort efter klokken 19, er, at branden er under kontrol. Borgere skal fortsat følge anvisningerne i beredskabsmeddelelsen. Derudover oplyser politiet også, at Teliabygningen, der ligger op mod brandstedet, rives ned, så branden ikke spredes yderligere.

Hvordan branden er opstået, er for tidligt at melde ud på nuværende tidspunkt.

B.T. følger sagen.