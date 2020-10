En redningsaktion i Limfjorden ved Nykøbing Mors, som har været i gang siden tirsdag eftermiddag, er blevet indstillet.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi over for B.T.

»Klokken 23.20 indstillede vi eftersøgningen i vandet og i luften,« siger Jan Nørrum, som dog oplyser, at man fortsat undersøger en mindre strækning på land til fods.

Når den del er overstået, indstilles eftersøgningen dog fuldstændigt.

»Det skønnes usandsynligt, at den efterlyste findes i live,« oplyser vagtchefen.

En helikopter blev tirsdag eftermiddag sendt på vingerne og en båd i vandet, efter en jolle blev fundet drivende rundt med motoren tændt.

Kort efter redningsaktionen blev igangsat, blev politiet kontaktet af en familie, der savner er 68-årig, som ikke er vendt hjem fra en fisketur.

Familien til den savnede har via GPS og optælling af redskaber kunnet konstatere, at den savnede har forsøgt at sætte hummertejner omkring Furs nordvestlige spids klokken 10.30.

Den sidste tejne blev dog aldrig blevet monteret.

Den savnede sejlede ud fra Sillerslev Havn klokken 09.00, og sent tirsdag aften er det altså fortsat ikke lykkedes at lokalisere ham.

De pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen.