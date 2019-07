Den 20-årige tyske sejler, der mandag aften forsvandt ud for Ringkøbing, er blevet fundet, skriver Forsvaret på Twitter.

Den unge mand var sejlet ud i en laserjolle i Ringkøbing Fjord, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Aftalen var, at han skulle være tilbage klokken 19, men 20.35 får vi et opkald om, at han endnu ikke er kommet hjem,« siger vagtchef Carsten Hansen og tilføjer:

»Vi gør en masse tiltag. Det er jo et stort område, og der kan være mange kroge, han kan være i, så det er først og fremmest aktionen ude på fjorden, der bliver brugt krudt på.«

Midt- og Vestjyllands Politi har delt dette billede af den 20-årig mand, der eftersøges. Vis mere Midt- og Vestjyllands Politi har delt dette billede af den 20-årig mand, der eftersøges.

Både redningsbåde og to helikoptere blev taget i brug til eftersøgningen. Forsvaret oplyser på Twitter, at manden er i god behold og i skrivende stund ombord på en helikopter.

Midt- og Vestjyllands Politi eftersøgte manden med ovenstående billede med håbet om, at nogen har set båden og har oplysninger, der kan hjælpe eftersøgningen.

»Han er måske faret vild på vandet og ved ikke, hvor han er,« siger Carsten Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Vagthavende officer ved Forsvarets Opretionscenter, Claus Elberth, fortæller, at den tyske turist er en erfaren sejler.

Man har ikke tidligere oplevet, at han ikke er kommet tilbage.

»At det er ved at blive mørkt besværliggør selvfølgelig eftersøgningen rent visuelt, men fjorden er trods alt et afgrænset område, og den jolle, han er ombord, er hvid, så der er gode forudsætninger for at finde ham, og vi har håbet i behold,« udtaler Claus Elberth.

Det var ikke muligt for de pårørende eller politiet at komme i kontakt med manden telefonisk, da han var forsvundet i vandet.

Opdateres...