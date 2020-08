Voldsoffer blev udspurgt om sin tro, inden han og en kammerat blev overfaldet i Mørke på Djursland.

Efter mere end en måneds søgen har politiet fundet frem til en 26-årig mand, som mistænkes for at have deltaget i et groft overfald i Mørke.

Overfaldet blev begået mod to mænd i et privat hjem i den lille by på Djursland og var ifølge Østjyllands Politi racistisk motiveret.

Den 26-årige mand fremstilles onsdag i et grundlovsforhør i Retten i Randers, hvor en dommer skal tage stilling til, om han skal varetægtsfængsles.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Manden blev anholdt tidligt onsdag morgen.

Tidligere på måneden blev en 34-årig mand fængslet i samme sag.

I forbindelse med den første anholdelse oplyste Østjyllands Politi, at to gerningsmænd mødte det ene offer - en 35-årig mand - på en parkeringsplads i Mørke 21. juli.

Her stillede de ham en række spørgsmål - blandt andet udspurgte de ham om hans religion. Da han efterfølgende vendte hjem, fulgte de to mænd efter ham hele vejen og sparkede døren ind til hans bolig.

I hjemmet overfaldt de den 35-årige samt hans tre år ældre kammerat, som boede i et værelse på samme adresse.

Ofrene blev blandt andet slået med en knojern og en tung genstand.

Den ældste af de to formodede gerningsmænd er foreløbig varetægtsfængslet indtil 17. september.

