En polsk domstol har afvist at udlevere en 37-årig mand til Danmark, hvor han er eftersøgt for at have bortført sin datter.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet anholdt sidste år – i samarbejde med polsk politi – den 37-årige mand fra Gråsten, der er sigtet for at have bortført sin datter fra Gråsten Skole den 9. december.

De polske domstole afviser dog at udlevere manden til Danmark, lyder det.

»Kort inden bortførelsen blev datteren tvangsfjernet og anbragt i en plejefamilie. Den 37-årige far mødte den 9. december op på Gråsten Skole sammen med pigens mor og stedfar, der begge blev anholdt samme dag og nu sidder varetægtsfængslede,« oplyser politiet i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Den 37-årige forlod Danmark med datteren, og der blev efterfølgende udstedt en europæisk arrestordre mod ham.«

Den efterlyste mand blev fundet i Polen, hvor det polske politi anholdt ham 12. december.

»Nu har ønsket om udlevering været for retten i Polen. Afgørelsen blev, at Polen ikke vil udlevere den 37-årige mand til Danmark,« oplyses det.

Manden er fortsat eftersøgt i Danmark og vil blive anholdt, hvis han rejser ind i landet.

De polske myndigheder ved, hvor barnet befinder sig, lyder det fra politiet.