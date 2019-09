Den 62-årige mand fra Brande og hans fireårige søn, der tidligere mandag blev efterlyst, er nu dukket op.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Her uddyber politiet desuden, at begge har været involveret i en færdselsulykke nord for Engesvang ved Silkeborg.

Den 62-årige har mistet livet, mens den fireårige ikke har pådraget sig alvorlige kvæstelser i ulykken.

Sønnen er dog alligevel blevet kørt på hospitalet til tjek.

Politiet modtog anmeldelsen om en trafikulykke klokken 11.42 og kunne, da de ankom til ulykkesstedet, konstatere, at der var tale om en bil og fører, der tidligere mandag var blevet efterlyst.

Midt- og Vestjyllands Politi bad mandag formiddag offentligheden om hjælp til at finde far og søn, fordi politiet havde anledning til at tro, at den 62-årige mand kunne finde på at gøre skade på sønnen.

Ulykken skete nord for Engesvang ved Silkeborg.

Den fireåriges mor havde senest hørt fra sin søn tidligt mandag morgen, og hun frygtede for sønnens liv.

Politiet kunne på daværende tidspunkt ikke uddybe baggrunden for frygten men indledte en større eftersøgning i området med hjælp fra Forsvarets helikopter.

Ved middagstid mandag kan politiet ikke udtale sig om, hvorvidt der er sammenhæng mellem ovenstående mistanke og den ulykke, de to har været involveret i.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser mandag eftermiddag, at man betragter sagen om efterlysningen som afsluttet, og politikredsen har derfor ikke yderligere oplysninger i sagen.