Spansk politi har onsdag anholdt et 24-årigt bandemedlem fra Danmark.

Han har været internationalt efterlyst siden november sidste år, hvor han flygtede fra psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Han var indlagt under en varetægtsfængsling for et voldeligt overfald i en frisørsalon på Nørrebro under bandekonflikten i 2018.

»Vi har haft et tæt og intensivt samarbejde med vores kolleger i Det nationale politi i Barcelona,« siger leder af Afdeling for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, Knud Hvass, og fortsætter:

»Og anholdelsen af den 24-årige skal gerne sende et tydeligt signal om, at man ikke skal føle sig sikker, blot fordi man er flygtet til lunere himmelstrøg.«

Knud Hvass beskriver overfaldet på Nørrebro som 'særdeles groft og koldblodigt.' Det 24-årige bandemedlem skulle have været en ledende del af angrebet.

Han vil blive begæret udleveret til Danmark nu.