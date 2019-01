To helikoptere og tre skibe eftersøgte en person i Begtrup Vig, hvor en tom jolle blev fundet.

To helikoptere og tre skibe fra Forsvaret har lørdag aften ledt med lys og lygte efter en person, som de frygtede lå i vandet i Begtrup Vig øst for Aarhus Bugt.

Det fortæller vagthavende officer ved Forsvarets operationscenter Klaus Thing Rasmussen.

Eftersøgningen er endt lykkelig, oplyser Østjyllands Politi. De er kommet i kontakt med en person, der fortæller, at jollen er sluppet fra ham, og at han er i god behold.

- Personen er fundet i god behold. Vi afblæser eftersøgningen, skriver politiet på Twitter.

Der var ingen tøven, da en person kvart fem lørdag eftermiddag anmeldte, at han havde fundet en tom jolle, der var drevet i land efter at have ligget i Begtrup Vig.

I jollen var der en fiskestang og personlige ejendomme, som gav politiet grund til at tro, der en person havde befundet sig i jollen for nylig.

- Vi skyder selvfølgelig den store kanon af, for der er indikationer af, at der har været nogen om bord for relativt nyligt, siger Klaus Thing Rasmussen.

Han forklarer, at Forsvaret undersøger i den retning, som det mener, at jollen har drevet.

- Vi har nogle programmer, så hvis vi finder en jolle på et sted, kan vi regne tilbage, hvor den er kommet fra. Den har drevet ret langsomt med det vind og vejr, vi har haft i dag, siger han.

Ud fra udregningerne har Forsvaret søgt i en retning, der har ført dem ud af Begtrup Vig, der ligger på Djurslands sydside, og ud i Aarhus Bugt.

Politiet i området havde ikke kendskab til, at nogen i området skulle være savnet.

