I Varde trodsede afskillige frivillige søndag kulde, blæst og regn for at hjælpe med at lede efter en 62-årig mand, der var forsvundet fra sit plejehjem.

Politiet efterlyste lørdag manden på Twitter, og søndag var eftersøgningen i fuld gang.

Men nu er det meldt ud, at manden er fundet død i den østlige del af Varde.

»Han blev fundet død for kort tid siden,« siger vagtchef Ole Andersen til ritzau klokken 17.

Han fortæller, at intet tyder på, at der er sket en forbrydelse.

De pårørende er blevet underettet.

Af Syd- og Sønderjyllands Politis Twitter-profil fremgår det, at politiets hundepatruljer fik hjælp af flere borgere.

Syd- og Sønderjyllands Politi delte søndag eftermiddag et billede på Twitter af det eftersøgningshold, der leder efter en forsvundet 62-årig mand fra Varde. (Foto: Sydjyllands Politi) Vis mere Syd- og Sønderjyllands Politi delte søndag eftermiddag et billede på Twitter af det eftersøgningshold, der leder efter en forsvundet 62-årig mand fra Varde. (Foto: Sydjyllands Politi)

»Eftersøgningen fortsætter. Frivillige hjælper politiets hundepatruljer med at søge efter den 62-årige.«

Sådan skrev politiet i et tweet søndag eftermiddag.

Og ud på eftermiddagen blev eftersøgningen optrappet.

Forsvaret har bidraget med en helikopter, der svævede i luften over området for at hjælpe til med eftersøgningen.

Det fremgår af politiets Twitterprofil.