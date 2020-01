Eftersøgningen af den 30-årige mand, der søndag eftermiddag forsvandt i vandet ud for nordjyske Sæby er indstillet.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

Det er ikke lykkedes at finde manden, lyder det endvidere.

I forbindelse med eftersøgningen er der dog blevet fundet vraggods fra båden. Blandt andet fandt man en redningsvest.

Redningsaktionen blev indledt omkring klokken 15.20, da politiet modtog en anmeldelse om en kæntret båd.

Om bord på båden var to mænd.

Det lykkedes den ene af dem at svømme mod land. På sin vej stødte han på en dykker, der straks trådte til og hjalp.

Herefter blev to helikoptere sendt i luften, og seks både sendt i vandet for at lede efter den forsvundne 30-årige.

Vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter oplyser, at Forsvaret første gang modtog anmeldelse om sagen klokken 15.23.

Også politiet blev involveret her, skriver TV 2 Nord, der har talt med vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

Da anmeldelsen kom, var det et godt stykke tid, siden båden var kæntret.

»På det tidspunkt havde den ene person svømmet næsten en kilometer for at komme i land, og det tog i hvert fald en halv time – hvis ikke mere,« fortæller vagtchefen.