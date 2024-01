Opdatering: Politiet oplyser til B.T., at eftersøgningen er indstillet. De kan konstatere, at ingen »ser ud til at befinde sig i vandet ufrivilligt«, efter at stedet er blevet afsøgt.

En badebro er mandag kollapset ved Fjordbakken i Jyllinge, hvor to kvinder muligvis har befundet sig.

Derfor undersøger politiet nu hændelsen. Anmeldelsen går på mulig drukneulykke.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Anmelderen har oplyst til politiet, at vedkommende så to kvinder på badebroen, kort før den kollapsede. Måske befinder de sig i vandet nu.

Og det er det, som har fået politiet til at rykke ud.

»Vi ved ikke, om der er nogen i vandet. Det er det, vi undersøger. Vi har ikke fundet noget endnu. Men vi er til stede og har assistance fra flyvevåbnets redningshelikopter,« siger pressetalsmand Thomas Kristensen.

»Hvis man ved, man har været der. At to kvinder har været der sammen, så må man gerne ringe til os, hvis man er i god behold,« tilføjer han.

Det kan man gøre på telefon 114.

B.T. følger sagen.