I Varde trodser afskillige frivillige lige nu kulde, blæst og regn for at hjælpe med at lede efter en 62-årig mand, der er forsvundet fra sit plejehjem.

Politiet efterlyste lørdag manden på Twitter, og søndag er eftersøgningen fortsat i fuld gang.

Af Syd- og Sønderjyllands Politis Twitter-profil fremgår det, at politiets hundepatruljer får hjælp af flere borgere.

Syd- og Sønderjyllands Politi delte søndag eftermiddag et billede på Twitter af det eftersøgningshold, der leder efter en forsvundet 62-årig mand fra Varde.

»Eftersøgningen fortsætter. Frivillige hjælper politiets hundepatruljer med at søge efter den 62-årige.«

Sådan skrev politiet i et tweet søndag eftermiddag.

Den 62-årige beskrives af politiet som 180 centimeter høj, almindelig af bygning med kort, mørkt hår. Han var iført en langærmet blå bluse, grå bukser og sandaler.

Den 62-årige mand, der er forsvundet fra et plejehjem i Varde.

Har du set den 62-årige, skal du kontakte politiet på 114.

