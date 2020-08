Der er stadig intet spor efter en finsk mand, hvis ejendele blev fundet ved Limfjorden i Nørresundby fredag aften.

Sådan lyder meldingen fra Nordjyllands Politi til B.T. lørdag formiddag.

»Der er intet nyt. Beredskabsstyrelsen skal derned igen i dag med dykkere for at se, om de kan se noget,« siger vagtchef Bruno Brix.

Fredag aften blev Nordjyllands Politi alarmeret, fordi en forbipasserende fandt en pung, nogle håndklæder og en cykel liggende ved i Limfjorden - nærmere bestemt mellem broerne på Nørresundby-siden.

Ud fra oplysningerne i pungen, kunne politiet identificere en finsk mand, der har en adresse i Hjallerup i Nordjylland.

Her har han dog ikke været de sidste 14 dage, og dermed ved politiet ikke, hvor den 49-årige finne befinder sig.

Af den grund sender beredskabsstyrelsen igen dykkere i vandet.

»Vi skal bare have opklaret, hvad der er sket. Hvis nogen har oplysninger, så opfordrer vi også til, at de gerne må sige noget,« påpeger Bruno Brix.

B.T.s kvinde på stedet oplyste fredag aften, at der holdt to brandbiler - begge med blink på. Derudover blev hun oplyst, at stedet, hvor politiet leder efter personen, ikke normalt er et sted, hvor der bades.