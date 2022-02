Politiets intensive efterforskningsarbejde efter den savnede 22-årige kvinde, Mia Skadhauge Stevn, fortsætter ufortøvet i dag.

Sådan lyder det fra politiet i en pressemeddelelse efter, at man anholdte to mænd i går, samt efterforskede på flere adresser i området.

»Først og fremmest leder vi efter Mia. Vi eftersøger hende intensivt. Hun skal findes. Vi har en række spor at gå efter. Dem forfølger vi. Det indebærer blandt andet en kortlægning af hendes og de anholdtes færden. Hvor de har været hvornår. Det er det, vi arbejder ud fra. Blandt andet,« fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen og fortsætter

»Vi fortsætter vores omfattende undersøgelser på de tre adresser, hvor vi også arbejdede i går og har arbejdet hele natten, herunder på de to adresser i Vendsyssel, hvor de anholdte har bopæl. Derudover skal vi have kortlagt de anholdtes færden før, under og efter den savnede kvindes forsvinden. Fuldstændig minutiøst.«

Fran Olsen fortæller yderligere, at torsdagen i gennem pågår der stadig et større stykke arbejde for politiet med at gennemse og vurdere en stor mængde videomateriale, ligesom afhøringer af anholdte.

Som følge af politiets arbejde vil man kunne se meget politiet i offentligheden i dag.



»Vi beder om, at man som borger giver politiet arbejdsro. Vi er massivt på den her sag – vi skal finde Mia, og vi skal have sagen fuldt opklaret. Dét er vores helt klare fokus. Vi har ikke hørt fra Mia i flere dage nu, så vi er selvfølgelig meget bekymrede for, at hun er blevet udsat for en forbrydelse.«

De to anholdte mænd er sigtet for drab i sagen. De fremstilles torsdag formiddag i grundlovsforhør.

