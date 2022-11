Lyt til artiklen

En filippinsk sømand blev tirsdag formiddag meldt savnet på et civilt tankskib i farvandet omkring Skagen.

Tirsdag ledte Forsvaret efter manden med redningshelikoptere, fordi man frygtede, at den filippinske sømand kunne være faldet over bord. Men tirsdag eftermiddag indstillede Forsvaret eftersøgningen.

Nu er sagen så overdraget til Nordjyllands Politi.

»Hvis han har været i vandet i så lang tid, og Forsvaret har indstillet eftersøgningen, så er det formodningen, at han ikke har overlevet,« siger Jesper Sørensen, vagtchef hos Nordjyllands Politi.

Arbejdet består nu i at klarlægge et forløb om mandens færden, der senest blev set klokken 17.30 mandag og ikke mødte ind på sin vagt klokken 08.00.

Derfor har man nu sendt personale til skibet.

»Vi har noget personale, som er uddannet til at arbejde på havet, der skal ud og lave afhøringer for at klarlægge et hændelsesforløb,« siger Jesper Sørensen.

