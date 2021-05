Trods gentagne opfordringer fra borgere og sporadiske tips, er det ikke lykkedes politiet at finde Stig, der mandag har været forsvundet i en uge.

Men eftersøgningen ophører ikke, bekræfter Fyns Politi. Og mandag får de hjælp med eftersøgningen af organisationen Missing People.

Det er 59-årig Stigs kæreste og søster, som har inddraget Missing People, skriver Fyens Stiftstidende.

Stig fra Langeskov har været forsvundet siden mandag 17. maj, hvor han forlod sin bopæl i Langeskov i nedtrykt tilstand.

Siden har politiet ledt med hunde og droner – dog uden resultat.

»Der er desværre intet nyt. Vi får sporadiske henvendelser, som kommer fra hele landet. Men indtil videre har det ikke været noget, vi kunnet arbejde videre med,« siger vagtchef Lars Thede og understreger, at politiet fortsætter med eftersøgningen.

Og det bliver altså med Missing People, som er en frivillig organisation, der med politiets tilladelse kan bistå eftersøgninger, som assistance.

»Vi vil rigtig gerne forhindre, at det er børn eller meget sarte sjæle, der kommer ud og får en oplevelse, der printer sig ind på deres nethinde for livet,« siger formand Vivian Winther Eriksen til Fyens Stiftstidende om årsagen til at bistå politiet i eftersøgningssager.

Følgende signalement har politiet udsendt i forbindelse med eftersøgningen:

180 centimeter høj, spinkel, har naturlige krøller og stort skæg.

Derudover bærer han briller.

Påklædingsmæssigt er han formentlig iført blå jakke, blå jeans og blå sketchers sko med neongrønne snører, lyder det.

Fyns Politi kan ringes op på telefon 1-1-4, såfremt man har oplysninger i sagen.