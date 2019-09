Eftersøgningen af to fiskere, der har været forsvundet siden en gletsjer kælvede tirsdag, er indstillet.

Politiet og Arktisk Kommando har indstillet eftersøgningen af to mænd, der blev meldt savnet tirsdag, efter at en gletsjer kælvede ved Uummannaq i Vestgrønland.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

I alt tre fiskere blev meldt savnede tirsdag eftermiddag, efter at en gletsjer kælvede i fjorden ved Ukkusissat/Perliffik. Fiskerne blev sidst set i deres joller i nærheden af den kælvende gletsjer.

Den ene blev fundet tirsdag aften. Han blev forsøgt genoplivet med en hjertestarter, men hans liv stod ikke til at redde.

Politiet, Arktisk Kommando og frivillige deltog i eftersøgningen af de to andre savnede mænd på 29 og 51 år. Men nu har myndighederne opgivet at finde de to mænd i live.

- Eftersøgningen blev indstillet torsdag klokken 14.46 (18.46 dansk tid, red), fordi man ikke forventede at finde de to mænd i live, siger Camilla Palmann, der er kommunikationsmedarbejder hos Grønlands Politi, til KNR.

I en pressemeddelelse tirsdag advarede politiet mod at sejle for tæt på gletsjere.

- Vi opfordrer borgerne til at holde afstand til gletsjere, da der er en risiko for, at kæmpe isklumper kan brække af og i værste fald udløse en stor flodbølge, udtalte vicepolitiinspektør Rune Nielsen i pressemeddelelsen.

Fredag tager borgmester i Avannaata Palle Jeremiassen til området sammen med et såkaldt katastrofehold.

- Holdet skal yde hjælp til de familier, der er ramt af tragedien, siger han til KNR.

/ritzau/